【金菇扒豆苗食譜】冬天必吃當造菜爽嫩翠綠3貼士　豆苗豆胚點分?

豆苗算是蔬菜中的「上菜」，全年就以現在至農曆年前最當造，故不少做節菜都會選用豆苗。以往最常吃的都是瑤柱扒豆苗，今次改用金菇取締瑤柱，製作方法比用瑤柱來得簡單。但別以為處理豆苗是一件簡單事，若然想又嫩又爽事前必做一件事！

用金菇取締瑤柱，出來的效果幾可亂真。

豆苗和豆胚

街市出售的大多分為兩類，豆苗和豆胚，前者尾端帶有豆莖；後者則沒有尾端，只有最嫩口的部分。個人認為兩者最大分別是口感，如喜歡有咬口的感覺應選擇豆苗；如不喜歡有咬口的感覺應選擇豆胚，悉隨尊便。不過要炒出又嫩又爽的豆苗跟使用那一款豆苗沒太大的關係，最重要的秘訣是浸泡！

按圖看炒豆苗3大貼士：

除了處理豆苗需注意，用金菇取締瑤柱亦需注意。倘若想出來的效果幾可亂真，不只撕出來的大小要像瑤柱，金菇的頂部亦不需要，或者放置底下，那麼上菜是才可以以「假」亂真。另外，以下介紹一個切金菇乾淨企理的方法，絕對令處理金菇的過程更有效率。

按圖看乾淨企理切洗金菇方法︰

金菇扒豆苗食譜

健康小貼士：

豆苗有豐富鈣質、維他命C及胡蘿蔔素等，有利尿、止瀉、消腫和止痛得作用，亦能幫助消化。中醫角度來看，由於它性微寒，所以對於常食得太熱氣的人士來說，可以改善口腔發炎及牙齦紅腫等問題。

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攝錄：陳嘉杰、李敏聰

剪接：莊堅毅