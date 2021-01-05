【栗子】簡單1步栗子更香甜！補腦美白7大好處板栗桂林錐點揀好？

糖炒栗子、栗子粥、栗子燜排骨....栗子的吃法多變，而且具有益氣健脾、厚補胃腸的作用，在秋冬的當造期更是入饌好時機。不少人愛吃栗子是因為其帶著獨特的香氣與甜味，烹煮過後特別香甜鬆軟，如果想提升其甜度也有一個簡單方法。 攝影：余曉彤

冬天熱門食材少不了栗子，不管是燜煮或是煲湯都可以找到栗子的蹤影。走進街市亦可發現有兩種栗子出售，有圓的亦有扁的，前者為桂林錐栗；後者為板栗。雖則兩款都是栗子，但味道上是有些微分別。在烹調上原來用不同的栗子，對提升菜式的味道也有重大影響！

市場有兩種栗子出售，左邊扁身的為板栗；右邊圓的為桂林錐栗。（余曉彤攝）

按圖看板栗及桂林錐栗的分別、適合的烹調方法及揀選靚栗子2大方法：

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1個步驟栗子更甜更好吃！

雖然對比下桂林錐栗的甜味較高，但亦有一個小方法可以提升其甜度，只需1步及些許耐性便可。不過此方法對於帶有外殼的栗子較為有效。

按圖看1個步驟提升栗子甜度：

栗子7大好處 3類人需注意食用

栗子又視為「乾果之王」，因為其營養豐富更是養生保健的高手，根據《本草綱目》，栗子味甘性溫，可入脾胃腎經，有幫助脂肪代謝，具有益氣健脾、厚補胃腸的作用。除此之外，栗子還有什麼營養呢？

按圖了解栗子7個好處：

+ 9 + 9 + 9

每100克的栗子澱粉含量約28克，是薯仔的2.4倍，所以建議如果是減肥人士一日合適地食5-8粒，是沒有太大影響減肥效果；但若吃得多，則有反效果。

按圖了解3類人需注意食用︰

資料參考：Humanitas University／Nutrition Advance