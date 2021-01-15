【親子食譜】日本人氣花畑鍋教學！五個步驟即可完成

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文章原文刊於01開講

Work From Home有更多時間在家，不如趁機看看食譜，試整不同餸菜。而媽媽我就分享一些IGable的菜色，Bookmark下來，日後開派對時就能大派用場，朋友見到一定嘩嘩聲，而且是超級易整，連三四歲小朋友也可以一起製作，是很好的親子活動。

花畑鍋。（作者提供）

花畑鍋食譜

不同顏色的蘿蔔（最好有紅心蘿蔔，會更甜，影相更靚） 豚肉片 菇菌類少量 綠色蔬菜少量 雞湯

食材。（作者提供）

做法

1. 椰菜切細塊，鋪底 2. 將所有蘿蔔刨薄片，卷起，放在煲裏 3. 豚肉片卷起，放在煲裏 4. 加清雞湯至一半水位 5. 細火煮8至10分鐘，需視乎火力和煲的大小來自行調整

內容提供：偽韓仔李泰賢

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