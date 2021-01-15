【親子食譜】日本人氣花畑鍋教學！五個步驟即可完成

撰文：偽韓仔李泰賢
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Work From Home有更多時間在家，不如趁機看看食譜，試整不同餸菜。而媽媽我就分享一些IGable的菜色，Bookmark下來，日後開派對時就能大派用場，朋友見到一定嘩嘩聲，而且是超級易整，連三四歲小朋友也可以一起製作，是很好的親子活動。
花畑鍋。（作者提供）
花畑鍋食譜
不同顏色的蘿蔔（最好有紅心蘿蔔，會更甜，影相更靚）
豚肉片
菇菌類少量
綠色蔬菜少量
雞湯
食材。（作者提供）
做法
1. 椰菜切細塊，鋪底
2. 將所有蘿蔔刨薄片，卷起，放在煲裏
3. 豚肉片卷起，放在煲裏
4. 加清雞湯至一半水位
5. 細火煮8至10分鐘，需視乎火力和煲的大小來自行調整
內容提供：偽韓仔李泰賢
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