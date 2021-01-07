【暖身食物食譜合集】4類食物補身抵寒邪　暖胃家常菜促血氣循環

冬天天氣寒冷，保暖功夫自然不可少，外在可以用褸、厚頸巾和羽絨等衣物禦寒，但靠飲食內在調和也很重要。正確食用暖身食物，提升體內氣血循環，自然達至驅寒補身之效。

冬季季候風將逐漸增強，寒風再度吹襲，明早（8日）氣溫將驟降至最低8度，新界地區再低2、3度。抵禦「寒邪」單靠禦寒衣物並不足夠，內在調和亦非常重要。中醫認為人體感到寒冷是因為陽氣不足，故適宜溫補，食用四類食物有助促進氣血循環、溫暖身體。

天文台預測周五及六市區最低氣溫將降至8度。中醫認為四類食物有助促進氣血循環、溫暖身體。（資料圖片/黃舒慧攝）

健脾食物：栗子、番薯、糯米

脾胃在冬天容易虛寒，因為多吃溫脾、健脾的食物如糯米、豆類等有助提升脾胃之氣，當脾胃好，自然有助身體提升氣血生成及循環，自然溫暖。

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補腎食物：芝麻、合桃、黑豆

在中醫角度，冬季屬水，黑色和腎也屬水，因此冬天多進食黑色食物是補益腎氣的最好方法。而且不少黑色食物有補益氣血的作用，從而達至暖身驅寒的功效。同時，亦要減少清熱與寒涼食物。

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辛溫食物：蔥、生薑、芫荽、九層塔、牛肉、鱔

保暖身體其中一大要點便要避免身體過於寒涼，進食辛溫食物如蔥、薑、牛肉有助增強體內陽氣，促進氣血循環，改善手腳冰冷。

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補血食物：紅棗、桂圓、蠔

中醫云︰「血行百病除」，氣血運行順暢身體自然溫暖，因此食用補血食物有助促進血氣循環，自自然然能夠抗寒冷。

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麻油菜式 一樣驅寒補身！

台灣人冬天會常吃麻油類的菜式補身，麻油雞湯、麻油豬頸肉等，其次攻演化成不同的麻油菜式。雖然演變的菜式有少許不一，但基底材料類同，都是麻油、米酒和薑，後兩者皆性溫，適合體質虛寒人士。不過需注意麻油不耐高溫，所以不建議一開始用它來起鑊。

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