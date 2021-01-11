【士多啤梨好處】預防心臟病8好處　士多啤梨勿浸點洗點揀最好？

士多啤梨有8大健康好處，但士多啤梨含殘餘農藥問題嚴重，如何有效及正確地浸洗士多啤梨才可避免吃下有害物質？吃剩了的士多啤梨該如何保存？士多啤梨別以為一定是對稱的才最甜最完美。

12月至4月是日本士多啤梨的當造季節。（資料圖片）

12月至4月是日本士多啤梨的當造季節，福岡縣「甜王」、淡粉紅色的「淡雪」及熊本縣「露之水滴」最為人熟悉。台灣食藥署日前公布，一批從日本熊本縣入口的士多啤梨，被驗出含超標重金屬及殘餘農藥。另一批從佐賀縣進口的士多啤梨，也被驗出含多款殘餘農藥，涉事的士多啤梨需被退運或銷毀。士多啤梨其實一直被美國公益組織「環境工作組」（EWG）評為「最污糟蔬果」冠軍，殘餘農藥嚴重，認清有效及正確地浸洗士多啤梨可避免吃下有害物質。

士多啤梨連續5年蟬聯「最污糟蔬果」冠軍，是農藥殘留量最多的鮮蔬果。（Jessica Lewis/Pexels）

士多啤梨不宜浸洗？

資深果欄檔主陳文玲（Mandy）受訪時指，千萬不能浸泡士多啤梨，因為農藥是水溶性的，浸泡法反而令農藥滲透至士多啤梨的果肉之內。最好的清洗方法是以水喉花灑式地沖洗。注意沖洗時不要摘去士多啤梨蒂，若除掉會令士多啤梨失去保護屏障，吸收到水的雜質，揭開頂部的葉沖走泥塵，進食時才摘走頂部更為正確。Mandy坦言很難用水完全沖走水果的殘餘農藥，但認同沖得幾多得幾多，此舉相比浸泡法更好。

最好的清洗方法是以水喉花灑式地沖洗士多啤梨。（GettyImages）

自2004年以來美國公益組織「環境工作組」（EWG）每年發佈「農藥生產購物指南」（EWG's Shopper's Guide to Pesticides in Produce）來提醒消費者有關農產品的殘留農藥問題，列出「骯髒蔬果黑名單」（Dirty Dozen）。2020年Dirty Dozen的名單，士多啤梨繼續稱霸排第一，成農藥殘留量最嚴重的鮮蔬果。

按圖了解「骯髒蔬果黑名單」（Dirty Dozen）的倒數前12名：

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雖然，士多啤梨的殘餘農藥問題嚴重，但依從正確的沖洗方法，可大大減少農藥吃下肚的問題。士多啤梨本身的營養價值極為豐富，對於健康貢獻上有8大好處，但食用士多啤梨也應節制食用，因士多啤梨的果糖較高，另外屬於高鉀食物，腎臟功能不好的人士應謹慎食用，不宜吃過量。

請按圖了解士多啤梨的8大健康好處︰

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凡任何食物宜食用有度，如果買多了及吃剩了士多啤梨，日本水果採購專家石部一保講解，循以下方法保存便能延長它們的保質期，保持新鮮度。

請點擊下圖了解士多啤梨的正確保鮮及清洗方法︰

【同場加映】士多啤梨要鮮甜多汁 日本專家教你睇邊度

鑒別甜度高的士多啤梨有2個重點，請按下圖了解︰

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參考資料︰Medical News Today/Stylecraze