香蕉營養｜吃香蕉可改善高血壓防中風？營養師：關鍵是適量攝取

香蕉物美價廉，民眾不妨適量食用，對健康也有助益！台灣高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師表示，香甜的香蕉含有多種營養素，且軟嫩的口感也適合一家大小食用；除了大家熟知吃香蕉可防抽筋外，對於高血壓防治也有助益！然而，廖嘉音營養師也提醒，無論是哪種食材「適量」攝取是關鍵，若已有高血壓問題者，建議應與醫師或營養師討論香蕉的攝取量，以助維持健康！

▼香蕉營養（點擊下圖看清！👇👇👇）

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香蕉富含多種營養成分，包括鎂、鉀、碳水化合物等；其中，鉀離子不僅有助預防肌肉抽筋，亦有防止血壓上升之效，尤其高血壓是腦中風最重要的危險因子，因此適當攝取香蕉有助血壓防治且能預防中風。

然而，台灣廖嘉音營養師提醒，想要預防中風，均衡攝取六大類食物仍是關鍵之一；即便香蕉好處眾多，但仍應適量攝取，避免造成身體傷害！若是對於高血壓患者來說，控制高血壓的飲食應掌握「三少二多」原則，也就是多蔬果、多高纖、低油脂、少加工食品、少調味料。

一般而言，一份香蕉的攝取量建議為70公克，也就是每次可吃一根小尺寸的香蕉，若香蕉尺寸較大則建議分半食用；但廖嘉音營養師也提醒，每日建議攝取兩份水果為限。然而，若正接受高血壓藥物治療者，因為部分藥物之藥理機轉會使血鉀上升，因此最好與醫師或營養師討論香蕉的適當攝取量，才能吃得健康、減少身體負擔。

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