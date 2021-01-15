火鍋｜素菜配料卡路里響鈴未算最高　沙茶醬1湯匙半碗飯熱量？

天氣寒冷，大家喜歡圍「爐」，火鍋成為暖身良伴。因新冠肺炎影響，限聚令使市民將打邊爐的熱誠由晚市搬到午飯進行，甚或三五知己在家中打邊爐取暖。火鍋固然美味，不過關注體重及熱量吸收的人士要當心吃火鍋，因為火鍋的湯底、配料、醬料及飲料也可能是致胖的關鍵。喜歡吃菜及素食人士亦應注意，素食火鍋配料不一定保證不胖。

火鍋湯底的含油量、熱量及含鈉量驚人。（VCG）

先說火鍋湯底，台灣綜藝節目《現在才知道》曾邀請生機飲食專家王明勇，揭破人氣火鍋湯底的含油量，以為好清新的一人昆布鍋，淨湯底含油量已經有5大匙，如果喝光高湯已吸收了500千卡，麻辣火鍋及朱古力火鍋的含油量更驚人。

按下圖了解5款人氣火鍋湯底的含油量及熱量︰

台灣營養師蕭瑋霖也曾在社交平台上分享，火鍋湯底大多是熬煮製成，雖然所有食材的精華都在湯裡，有一定程度的營養，但也是高鈉及高普林食物，湯汁愈濃，整體熬煮時間愈長，飲用太多湯汁，除了可造成水腫外，高血壓或痛風人士可能會加重症狀。

按圖了解火鍋湯底及進食次序建議︰

+ 15 + 15 + 15

雖然牛肉及豬肉等熱量較高，但豆品類及在濃湯中烚過的葉菜類，它們的熱量也不宜忽視，素食配料吸收油脂後，當大量進食也有機會致胖。另外，醬料中熱量高的包括麻油、沙茶醬及芝麻醬。以1湯匙沙茶醬為例，已有 102千卡，而1碗（200克）白飯只有260千卡，約接近半碗白飯的卡路里。

響鈴1條有 86千卡，是火鍋配料中的高熱量食物。（鄧倩螢攝）

請按圖了解素配料及醬料的熱量︰

+ 24 + 24 + 24

此外，營養師王敏寧（Mandy）在本報受訪時表示，除了食物之外，享用火鍋時飲料也應留心，如果湯底太鹹或食物醃得過鹹，容易令人口渴，假如選擇飲汽水的話就更易致胖，因半支汽水已有半碗白飯的熱量。

參考資料︰台灣綜藝節目《現在才知道》/ 台灣營養師蕭瑋霖 / beanto.hk IG / Caloriesmix IG