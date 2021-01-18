【入廚貼士】易潔鑊層層疊易刮花！使用開鑊6大貼士闊身鑊好啲？

鑄鐵鍋、瓦煲等砂煲罌罉，對於經常入廚的人來說定必是「親密戰友」。對於家中的易潔鑊你又知多少？易潔鑊售價便宜，使用方法比其他砂煲罌罉更容易，是煎炸好幫手。儘管坊間的易潔鑊牌子多如繁星，但學懂正確使用及保養方法才是延長易潔鑊壽命的不二法門。

延長易潔鑊壽命的不二法門便是學懂正確使用及保養方法。（unsplash）

易潔鑊基本上是每個家庭都必備的廚具之一，即使是無飯家庭都有一個，因易潔鑊不易黐底燒焦、省油及清洗容易，對於任何人來說都是入廚恩物。第一個面世的易潔鑊是由物料PTFE塗層製作而成，屬於最傳統的易潔塗層，為免對塗層構成損害，煮食的溫度不宜超過攝氏250度，不然有可能會釋出致癌毒素PFOA。因此易潔鑊是不適合用作爆炒菜式。

易潔鑊不易黐底燒焦、省油及清洗容易，對於任何人來說都是廚房必備之物。（《砂煲罌罉》香港開電視截圖）

隨著科技發展，易潔的塗層亦變得多樣化，可以承受的溫度各有不同，最好參考產品說明書。其次，易潔鍋具的款式亦愈出愈多，單柄煲、深淺煎鍋等等，方便新手烹調不同菜式。香港開電視節目《砂煲罌罉》中女廚神李綺雯（𡃁妹）跟食家紀曉華便登門造訪，邀請名廚黃伯權分享如何正確使用「易潔鑊」、保養方法及示範一道西式菜──意式百里香龍蝦燴飯。

意式百里香龍蝦燴飯（《砂煲罌罉》香港開電視截圖）

按圖看易潔鑊6大好處及正確使用方法：

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易潔鑊的確好用，同時又可烹煮多類型菜式。不過保養亦都非常重要，而且使用前也要開鍋來保護塗層，一旦塗層受損、脫落或失去不黏底功效，該易潔鑊便需棄掉不能再次使用。

按圖看易潔鑊4個保養方法及開鍋步驟：

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按圖看「意式百里香龍蝦燴飯」食譜：

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資料來源︰《砂煲罌罉》香港開電視