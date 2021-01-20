【大寒湯水合集】沙參玉竹雪耳淮山...健脾暖身防感冒8款湯水食譜

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「小寒不如大寒寒，大寒之後天漸暖」，今日（1月20日）大寒，為廿四節氣的最後一個節氣，通常是一年中的最冷時期。面對季節變化，除了外在的保養，內在亦要多加注意養生，強健身體，以減少感冒、哮喘、四肢冰冷等症狀。以下8款中醫推介的滋陰、健脾、暖身湯水，有素湯亦有肉湯，悉隨尊便。

大寒是全年最凍的一個節氣，因此必須注意保暖、飲湯水進補。不過，不同體質的人在大寒的養生食療是有所不同的。健福堂註冊中醫何捷豪曾撰文在氣溫下降的天氣下，燥熱體質人士易出現睡眠質量變差、心情煩躁、口乾舌燥、口瘡、便秘等；脾虛體質人士易出現食慾不佳、易腹脹、消化不良、大便溏稀。因此燥熱跟腸胃功能差者的食物推介是有所分別。

大寒湯水合集

燥熱體質之人，如平素容易口乾舌燥，生口瘡，大便秘結，他們應該以清潤的食物與湯水為主如沙參，玉竹，杞子，雪梨，無花果，黑芝麻。

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腸胃功能差的話，可選擇健脾益氣的食物與湯水為佳如蓮子，山藥，黨參，胡椒根，黑豆，五指毛桃等。

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