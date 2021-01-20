【大寒湯水合集】沙參玉竹雪耳淮山...健脾暖身防感冒8款湯水食譜

「小寒不如大寒寒，大寒之後天漸暖」，今日（1月20日）大寒，為廿四節氣的最後一個節氣，通常是一年中的最冷時期。面對季節變化，除了外在的保養，內在亦要多加注意養生，強健身體，以減少感冒、哮喘、四肢冰冷等症狀。以下8款中醫推介的滋陰、健脾、暖身湯水，有素湯亦有肉湯，悉隨尊便。