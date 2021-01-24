【煮場爭霸】保哥炒鱔爽脆辟泥味秘訣　Ricky教撒鹽最佳距離時間

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-01-24 21:00

無綫節目《煮場爭霸》，找來城中兩位名廚——黃亞保（保哥）以及張錦祥（Ricky）每集來個大對決。嘉賓會帶來一種指定食材，而兩位廚師分別示範用中菜及西菜方式去烹調，嘉賓再試味評分。節目播出首個星期，雖然兩人示範了許多高難度菜式，但同樣分享了不少相對簡單的食譜，以及基本的入廚貼士，原來就連撒鹽的距離、手勢等都大有學問！

《煮場爭霸》正熱播當中，黃亞保（保哥）與張錦祥（Ricky）兩位中、西大廚，每集都會烹煮指定食材互相切磋，大顯功架。第一至五集的指定食材依次是：八爪魚、羊全腿、牛尾與雞子、黃鱔及雅枝竹。以下就分享兩個由保哥主理的家常中菜食譜，京葱孜然爆羊腿肉、七彩炒黃鱔絲，以及兩個由Ricky傳授的撒鹽、煮荷蘭汁入廚秘技。

保哥：京葱孜然爆羊腿肉

第二集，嘉賓李家鼎（鼎爺）帶來紐西蘭全羊腿要兩位各自設計菜式，保哥自言在鼎爺面前煮中菜都有點壓力，希望他「口下留情」。全羊腿大大隻，但保哥卻食得刁鑽，只取當中最嫩滑的水柳部分炒一道「京葱孜然爆羊腿肉」。雖然大家未必懂得起水柳肉，但也可以學學保哥快炒羊肉片的秘訣，以及調味小貼士等，下次試炒現成的羊腩片或牛肉片皆可。

京葱孜然爆羊腿肉。（facebook：黃亞保 Chef Paul）

請按下圖睇保哥的「京葱孜然爆羊腿肉」材料和做法：

+ 10 + 10 + 10

保哥：七彩炒黃鱔絲

第四集嘉賓是人稱「三姐」的蕭秀香，她煮海鮮十分了得，在節目上就帶來越南野生黃鱔，指其肉質爽鮮，又夠補血。黃鱔一般會煮煲仔飯，而保哥就選擇炒黃鱔絲，他更提到原來想鱔絲好味道，秘訣是要打個結，而三姐亦分享了幫鱔辟走泥味的方法。

七彩炒黃鱔絲。（facebook：黃亞保 Chef Paul）

請按下圖睇保哥的「七彩炒黃鱔絲」材料和做法：

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Ricky：撒鹽

第四集開始，片尾有一個「煮祥」環節，是Ricky教大家一些基本的入廚貼士，當中就包括：落鹽，你可能好奇：「 落鹽都要學？」Ricky就說：「少年，你真是太年輕了。」他強調：「作為一個廚師，懂得怎用優質鹽，都不及懂得怎麼下鹽般重要。」他大方分享了下鹽分量、距離和方式的小秘訣，非常實用。

Ricky教大家撒鹽的秘訣，他說：「鹽要何時落、怎樣落、落幾多，全都有學問，不能靠估。」（無綫電視《煮場爭霸》節目截圖）

請按下圖睇Ricky的「撒鹽」秘訣：

+ 5 + 5 + 5

Ricky：荷蘭汁

如果你有食過西餐的Egg benedict，便一定知道甚麼是「荷蘭汁」。它是法國五大母醬之一，基本上學煮西餐必定要知道如何煮荷蘭汁。它吃起來跟蛋黃醬類似，卻不盡相同，自言有30年8個月煮荷蘭汁經驗的Ricky，就教大家如何由零開始煮這個汁。

荷蘭醬是西餐一個基本醬汁，食Egg benedict必定會出現。（無綫電視《煮場爭霸》節目截圖）

請按下圖睇Ricky的「荷蘭醬」材料和做法：