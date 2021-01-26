【電飯煲食譜合集】賀年菜式簡單方便　蒸雞小菜糕點一個掣搞掂！

撰文：余曉彤
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農曆新年將至，家家戶戶忙於辦年貨，大包小包的準備過年。除了年貨，團年飯、開年飯的菜單亦要開始準備，免得臨急抱佛腳。賀年菜式往往給人一種繁複的感覺，但只要善用煮食神器-電飯煲，按個掣便可輕鬆完成。
電飯煲，最大功能不只有煲飯，烹煮小菜、蒸雞、糖水等樣樣皆能，識用的話更可稱得上十項全能，更可省下不少時間及步驟，新手都可駕馭。以下精選3類賀年電飯煲食譜：雞、小菜及糕點，實行一煲到底免睇火。
電飯煲食譜：賀年菜式
電飯煲食譜：雞
俗語「無雞不成宴」，團年飯、開年飯等餐桌上少不了有雞。傳統的中式雞食譜大多都以浸雞形式烹煮，需要控制水的溫度同時用一勺一勺水把雞浸熟。不過用電飯煲煮雞則免去這個麻煩，謹記放入飯煲時雞胸向下，按掣後不消20分鐘便完成。
電飯煲蒸雞食譜
【豉油雞食譜】玫瑰豉油雞皮爽肉嫩汁撈飯一流 剪雞擺盤零難度！
玫瑰豉油雞食譜
電飯煲茶熏雞做法及貼士。（TVB影片截圖）
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電飯煲食譜：小菜、粥
電飯煲其實有如一個沒有爐火的鍋，大部分的菜式都可以輕易完成，對於烹煮花時或對於燜煮的菜式更為適合，因煲內溫度一致，更容易控制燜煮至軟腍，因此入味的糖醋骨、軟綿白粥都是不錯的選擇。不過謹記年初一早上切勿吃粥和稀飯，有貧窮的喻意，新年第一餐吃粥，恐來年生活窮困啊！
糖醋排骨做法及貼士。（TVB影片截圖）
【粥食譜】電飯煲生菜粟米粥 免睇火免黐底粥底開花軟綿夠米香！
電飯煲生菜粟米粥食譜
瑤柱冬菇雞粥食譜
電飯煲食譜：賀年糕點
農曆新年期間吃得最多定必是賀年糕點，不過糕點的步驟一向都多且煩，並不是人人都做到。相反，用電飯煲做則方便得多，一煲到底之餘亦不黏鍋，直接在飯煲中炒材料、放入粉漿等，一按掣什麼也不用理，等食！
電飯煲南瓜糕食譜
電飯煲蘿蔔糕食譜
芋頭糕食譜