【素食食譜】迷你蘑菇威靈頓　外皮香脆混合白松露｜Vian素食屋

撰文： Vian素食屋 最後更新日期： 2021-03-03 13:13

如果你家裏有很多啡蘑菇，但又不想用來做意大利粉的話，那麼你一定要試一下做這個「迷你蘑菇威靈頓」！

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它外面脆脆的，裏面有白松露的味道，真的非常高級的味道！外面不是雲吞皮也不是春卷皮，是非常健康的食材。我們一起看下去是用什麼材料吧！

這個健康的食材就是豆腐紙（豆腐皮）了。然後一些啡蘑菇、一條中國西芹和素芝士。

豆腐紙（豆腐皮）、啡蘑菇、中國西芹和素芝士。（作者提供）

其實做法很簡單，只要用一點心思效果會很漂亮，那麼我們一起煮一煮吧。

將馬鈴薯放入蒸籠，蒸大約20至30分鐘。

將馬鈴薯放入蒸籠，蒸大約20至30分鐘。（作者提供）

如果叉子能戳穿馬鈴薯，那就熟了。熟透後將馬鈴薯切粒（丁）。

然後拿一條芹菜，用手將它剝一絲絲。這些用來將豆腐皮綁在一起。

預備10個蘑菇：6個蘑菇等一下會拿來烤，另外4個會拿來絞碎。所以這4個蘑菇要預先切粒（丁）。我們現在可以將所有蘑菇蒂剝下來。將切了粒的蘑菇和馬鈴薯放入食物處理機絞碎成泥狀。

將切了粒的蘑菇和馬鈴薯放入食物處理機絞碎成泥狀。（作者提供）

絞碎的時候可以加入1.5湯匙油，這樣會比較容易絞碎，因為裏面完全沒有水份。絞碎好後放在一旁備用。

另外六個蘑菇可以放在烤盤上，底部向上。然後在每個蘑菇放一滴白松露油（增加了很高級的味道）。然後我在蘑菇上面再放一小塊純素芝士，讓它慢慢溶化，增加口感。我們放入烤箱，烤180度10至15分鐘。

趁着這個時間我們處理一下之前做好的蘑菇泥。我們將蘑菇泥加油，放在鍋中炒一炒和調味。調味方便可以加鹽、煙燻辣椒粉、黑胡椒、少許白松露油、百里香或迷迭香。最重要是你自己喜歡的香料就行了。炒熟透後，拿出來備用。我們接着可以將所有材料放在一起。

趁着這個時間我們處理一下之前做好的蘑菇泥。（作者提供）

這一次我會做大一點的迷你蘑菇威靈頓，擺盤的時候比較漂亮，所以用了兩張豆腐紙。先放一些蘑菇泥在底，然後放我們烤熟好的蘑菇再放蘑菇泥在上面，將豆腐紙折起來。如果只用一張豆腐紙，包起來會比較容易。豆腐紙和裏面的蘑菇緊緊的黏起，一口咬下去就是裏面的蘑菇！包好後用芹菜絲打結。

使用橄欖油均勻的噴在豆腐紙外面，然後放進去烤180度20分鐘。豆腐紙比較薄，所以很容易過度烘烤，一定要常常看着烤箱喔！

如果你想做一個簡單素醬汁，可以這樣混合： 1杯蔬菜湯 1.5湯匙營養酵母 1/2湯匙醬油 1/2茶匙芥茉醬 然後再加1湯匙粟粉令到醬汁變濃稠，做好後然後就可以淋上去了。

現在我們可以開飯啦！

用一張豆腐紙做的，這樣做會比較有口感。如果用兩張，建議餡料可以再加多一些。

用一張豆腐紙做的，這樣做會比較有口感。（作者提供）

作者簡介：Vian素食屋

非常溫暖顏色鮮艷的家常菜。沒有傷害。愛地球，愛動物，大自然就是人類的世界。

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