De'Longhi新氣炸鍋即上熱搜　超大容量+減8成油　附清洗保養貼士

撰文： 陳妙玲 最後更新日期： 2021-02-03 11:40

氣炸鍋熱潮仍然熾熱，加上因疫情的關係，懶人煮食用具則更有人氣！利用氣炸鍋可以簡單地煮出美味菜式，而且比起煎、炒、焗、炸，可以減少用油量，相對健康，成為眾多家庭常用的煮食用具。

利用氣炸鍋可以簡單地煮出美味菜式，而且比起煎、炒、焗、炸，可以減少用油量，相對健康。（unsplash）

市面上的氣炸鍋款式多，而De'Longhi去年推出的氣炸鍋則極具人氣，到底它有什麼過人之處呢？

De'Longhi Ideafry 氣炸鍋 FH2394 $1698（De'Longhi）

De'Longhi Ideafry 氣炸鍋FH2394

De'Longhi Ideafry 氣炸鍋FH2394新推出即成熱搜的煮食用具，全因為其體積較小巧，而且擁有特大容量，容量為1.7 公斤新鮮去皮薯仔或1.25 公斤急凍薯仔。另一最大的賣點就要機身備有透明蓋，不用打開蓋都可以監控烹飪過程，非常方便，相信這個優勢可以冠絕坊間的氣炸鍋！同時這款氣炸鍋亦可以減少80%油分，而且比起同牌子FH1系列氣炸鍋，能節省20%烹調時間，難怪吸引！

▼▼▼按下圖看De'Longhi Ideafry 氣炸鍋FH2394▼▼▼

不少用家也略嫌清洗氣炸鍋麻煩，不過學會清洗及保養貼士，使用便方便得多！

▼▼▼按下圖看氣炸鍋清洗與保養8大建議▼▼▼

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/02）

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