車厘子｜檔主教最乾淨洗法點揀點保存6貼士　塔斯車厘子點分真偽?

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-02-01 19:04

塔斯曼尼亞車厘子（塔斯車厘子）近日大行其道，在不少生果檔中佔一席位，皆因它是冠絕全球的車厘子品種，1-2月是當造期，每年都是辦年貨的不二之選。不過如何揀選品質好的車厘子？食用前又該如何清洗？如何保存才可保留其鮮味？ 攝影：龔嘉盛

塔斯曼尼亞車厘子（塔斯車厘子）是每年新年的當紅水果，因它大粒、爽脆、濃甜而受到不少吹捧。不過，果臨門商品部經理Angel Hung解釋，市面上的塔斯車厘子分為7個品種，單以品種（Variety）區分的話，則以產期為第四期的「Lapin」品質最佳，亦是最受香港人歡迎的一個品種。

按圖看塔斯車厘子7個品種及各種特色：

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如何揀選品質好的車厘子？

市面的塔斯車厘子有盒裝及散裝的塔斯車厘子出售，Angel建議最好當然是一整盒購買，因車厘子到港後他們會再一次作出篩選，把狀態不好的抽出，而且一整盒購買更可避免「溝貨」不過如是購買散裝車厘子，亦可能留意以下3大條件：果梗、色澤、質感，從而選擇香甜車厘子。

按圖看香甜車厘子3大條件：

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爆口車厘子不能吃？

塔斯車厘子分別有3種尺寸，32-34mm、30-32mm及36mm+，Angel指尺寸愈大的愈容易遇到「爆口」情況，即是車厘子底部或表皮有裂開部分，其實這是一個常見的現象，她比喻有如孕婦會產子過後有妊娠紋一樣，只要裂開的位置沒有發霉，清洗後一樣可以食用。

塔斯車厘子分別有3種尺寸，左起30-32mm（第1、2粒）、32-34mm及36mm+。

按圖看各種「爆口」及發霉情況：

新鮮車厘子如何清洗及保存？

網上曾經流傳一段車厘子被切開後發現有白色蟲子的片段，令人對車厘子的食用安全產生疑問。Angel稱避免以上情況最佳方法，便是購買有品質保證的果園出產，例如現在非常流行的「43 South°車厘子」。來至澳洲百年車厘子果園Hansen Orchards（漢森果園）的車厘子，由人手採摘，經過清潔、篩選、消毒等處理後，再空運到港，運輸過程無人手觸碰車厘子。

如是購買有品質保證果園的車厘子，食用安全較有保證。（VCG）

按圖看清洗及保存新鮮車厘子方法：

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2招防真偽！

塔斯車厘子屬貴價生果，因此不同品牌的塔斯車厘子都有自己的防偽特徵，以43 South°車厘子為例，Angel稱有2招可辨清真偽，避免買入假貨！

按圖看2招分辨車厘子真偽：