驚安之殿堂│DONKI小西灣店開幕　減價區最平$1、必掃成本價和牛

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-02-03 22:03

DON DON DONKI（驚安之殿堂，下簡稱DONKI） 第七間分店正式登陸小西灣！今次的分店位處住宅區，見不少居民十分期待。除了一般的食品、家品外，新店首設「情熱食店」，讓各位可以品嘗到熱辣辣的即製丼飯。另外亦有在其他分店大受歡迎的均一價專區，記者點算過，單早$10以下的貨品都有過百款，涵蓋零食、家品、服飾等，最抵的更只是$1！ 攝影：鄧穎琪

DON DON DONKI本身在港島已經有兩間分店，包括中環與銅鑼灣，都屬於旺區及旅遊區，而今次則是位於港島東的小西灣住宅區，佔地2萬呎，以「四季」為設計主題，以後居民不論買餸、日用品或寵物用品，都多了個好去處。雖然新店並非24小時營業，但都開到凌晨1時，食宵夜從此多個著落。記者率先去睇過，雖然貨品大致上跟其他分店差不多，但就有不少農曆新年的全新貨品、時令水果，以及店舖限定的獨家優惠，以下就一一為你介紹。

今年是牛年，店外有騎住牛牛的DONPEN和DONKO，還有食字祝福語「牛運DON頭」與「牛轉KI坤」。

賀年用品專區有各種可愛的卡通利是封。

首設情熱食堂 豬扒丼、牛丼即叫叫做

在大門旁邊的是全新的「情熱食堂」，相信大家都可能見過DONKI有售賣日式便當和丼飯，但都是本身整好的，購買後還需加熱食用，但炸豬扒、雞扒等已經不再脆了，影響口感。不過情熱食堂的丼飯正是即叫即製，以後可以食到熱辣辣的丼飯啦！

情熱食堂的丼飯，所用的都是日本米、日本蛋和日本菜，盡可能還原日本品質。

請按下圖睇「情熱食堂」的即製丼飯：

均一價專區 最平僅$1

一進店內，最先見到的是「DON然要買」專區，有些推薦貨品，但最吸引的相信是右邊的「均一價」專區！這專區在其他分店都有，意思是當區的精選貨品通通都以劃一價錢發售，當中以家品小物類為主，最平的僅僅$1，堪稱「震撼價」！此外，亦有標價為$3、$5、$10的商品，單是$10以下的貨品都有上百種，抵過$12店。而同區亦有$15、$25、$30、$40專區，說不定也發現驚喜。

大大隻字寫住「震撼價」，加上密集的價錢牌貼紙，一抬頭就會見到！

請按下圖睇「均一價專區」的$10商品：

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請按下圖睇「均一價格區」$10以下貨品：

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請按下圖睇更多均一價貨品：

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店舖限定 日本和牛成本價發售！

DONKI一向都有售賣各種肉類，尤其是近江牛、森林雞等等，不少人都會買回家打邊爐、煮飯或是烤肉，小西灣店新張期間，正進行店舖限定優惠，日本和牛肩眼肉以成本價發售，僅$77就有100，屬必買之選！另外亦有不少肉類和日本直送海鮮，請按下圖睇更多。

日本和牛肩眼肉$77/100克，薄切肉片適合做火鍋。

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賀年送禮必備 日本時令水果禮盒

農曆新年將至，除了送餅送糖外，水果禮盒也是相當體面。現時當造的水果包括士多啤梨、蜜柑等，另外亦設有其他什錦水果禮盒。

為營造情人節氣氛，職員用士多啤梨砌成心形圖案。

請按下圖睇各式日本水果：

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