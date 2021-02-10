【賀年食品】盆菜10安全食用貼士吃剩點放好？筷子亂挑小心惹白眼

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-02-10 19:47

過節食盆菜，須注意衞生安全問題，食安中心及消委會就就曾訂下指引，盆菜的危險溫度範圍廣，建議在室溫存放的時間要短，否則容易誤踩地雷，引致健康風險。盆菜的用料也可能使食客感到不安，曾有網民在連登討論區上以「最討厭嘅盆菜食材」為題發文，歸納9樣最憎食材，有網民直言「根本盆菜就係垃圾，正正經經打邊爐無咁嬲。」

盆菜的危險溫度在攝氏4至60度，建議在室溫存放的時間不可多於2小時。（尹嘉蔚攝）

團年飯、開年飯及春茗佔據飲食生意舉足輕重的位置，然而在新冠肺炎的影響及陰霾下，今個牛年，酒店、餐廳及酒樓等轉攻外賣盆菜。早前10名男女在家中進食黃埔「中華小廚」的炸子雞及新春盆菜後，陸續出現腹痛、腹瀉和發燒等病徵，懷疑食物中毒。香港食安中心及消委會曾就訂購及食用盆菜時訂下安全指引，在享用新春美食之餘，也該留意細節保障健康。

按下圖了解訂購盆菜及進食盆菜10大貼士︰

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新春吃盆菜寓意盆滿缽滿，盆菜傳統源於客家，客家人講究意頭，盆菜象徵合家團圓、滿堂吉慶、豐衣足食、盆滿缽滿、興旺繁榮。傳統新界圍村盆菜在擺放時經深思熟慮，食材按次序由下至上疊放進大盆，一般堆疊約六層，蘿蔔、豬皮墊底；第五層是枝竹、魷魚，第四層有燜豬肉，使下層可吸收濃郁的醬汁，冬菇排第三層，鯪魚丸、炸門鱔堆在第二層；最頂層是切雞及大蝦等，少醬、具肉味及較名貴的食材以表示體面。

傳統新界圍村盆菜在擺放時經深思熟慮，一般堆疊六層。（鍾偉德攝）

此外，吃盆菜時要有規有矩，進餐時要講禮儀，跟馬拉菜「撈起」迴異，避免被長輩責怪「冇家教」或提早被「開年」，提提你（一）筷子不要亂挑亂撥，（二）不能先掘下層進食，（三）要從最頂層往下夾，順序由上至下吃，這樣能嘗到盆菜獨有的文化和層次，有次有序以表尊重。

吃盆菜時要講禮儀，筷子不要亂挑亂撥，不能先掘下層進食。（旅發局提供相片）

【同場加映】網民熱數最討厭盆菜食材 呢9樣嘢超難食？

市面上一個體面的盆菜，普通的也售$588/4位，六星級酒店六位用「富貴盆菜」高見$7888，矜貴食材包括上湯焗龍蝦、原隻六頭南非鮑魚、日本元貝、澳洲婆參、黑豚釀金蠔、野生榆耳及枝竹等。有網民曾在討論區上發文以「最討厭嘅盆菜食材」為題，分享9樣最不喜歡的盆菜食材，有網民表示︰「盆菜根本盆菜就係垃圾，正正經經打邊爐無咁嬲。根本成盤野都好難食，每樣野分開煮好食好撚多啦。根本係貴夾唔飽嘅代表。」

按圖看網民分享9樣最討厭的盆菜食材︰

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參考資料︰食安中心/消委會/米芝蓮指南