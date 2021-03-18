減肥｜促脂肪分解肉桂是綠茶2.5倍　5大燒脂食材減下身宜吃紅豆？

撰文： 羅曉嬉 最後更新日期： 2021-03-18 13:49

和暖潮濕的春天已經來臨，不但常覺飽飽滯滯，冬天養肥了的身體也快要「表露無遺」！快趁夏日來臨之前，好好把握春天這個黃金瘦身期吧。除了運動，也可透過以下5種食物燃燒脂肪，爭取在穿小背心的日子還清冬天積聚的「脂肪債務」！

（按下如看燃脂5大食物！）

+ 16 + 16 + 16

1.肉桂

中醫角度來説，肉桂可以補元陽、暖脾胃、除積冷、通血脈、利關節。(Unsplash/Mockup Graphics)

肉桂含有桂皮油，能刺激胃腸黏膜，有助加強消化功能，增加胃液分泌，促進胃腸蠕動。排除消化道積氣，刺激神經血管，促進血液循環。

中山醫學大學營養學系教授指，若想讓身體脂肪加速分解代謝，只要在食物中添加1/4至1茶匙的肉桂，不僅為食物增添香氣，燃脂效果更是綠茶的2.5倍。現在已愈來愈多人飲用咖啡，不妨在咖啡的奶泡上灑上肉桂粉，或加入一支肉桂攪匀增添香氣與口感。

2.生薑

生薑中含有薑油（又稱薑辣素）成分，加熱後會變成薑烯酚，又稱生薑醇或薑酚，能加速血液循環、血管擴張，當身體體溫升高後，腸道蠕動能力便能改善，令體内毒素與廢物順利排出體外。

薑烯酚還能抑制脂聯素流失，從而修復受傷血管，降低血液中的中性脂肪、調整血糖，避免胰島素分泌不足引起的肥胖問題。

3.辣椒

辣椒含有辣椒素，辣椒素中的辣椒素類物質會活化神經系統，刺激腎上腺素、多巴胺、兒茶酚胺分泌，令脂肪產生熱力作用，提升身體能量消耗速度。

許多人吃了辛辣的食品後都會覺得身體變得溫暖，這也是辣椒素所引起的。日本農林水產省也指出，攝取少量辣椒素可以保護胃黏膜。

4.番薯

番薯低熱量、低脂又飽腹，每200克番薯約180千卡、脂肪0.3克，而200克白飯的熱量約260千卡，脂肪0.4克。

切番薯時流出的白色黏液，當中包含了能夠整腸及活化腸胃蠕動的藥喇叭苷（jalapin），助消化及加速體內老廢物質或毒素排出。加上番薯的纖維結構在腸道內無法被吸收，有助阻撓糖轉變成脂肪。

5.紅豆

紅豆中的石鹼成分可增加腸胃蠕動，減少便秘。同時又富含鐵質，能行氣補血，讓你冬天手脚不再寒冷。

紅豆既可清心火，也能補心血。其維他命B1、B2、蛋白質及多種礦物質含量豐富，有消腫、利尿等功效。纖維有助身體排出鹽分、脂肪等物質，對於下半身水腫型肥胖特別有效。但在消化過程中，其豆類纖維易在腸道發生產氣現象，會有脹氣等不適感。腸胃較弱的人要慎食。

參考資料：早安健康