消委會檢測｜氣炸鍋3百與千五元同分！氣炸薯條致癌物含量差68倍

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-02-17 16:24

氣炸鍋由推出至今，因標榜健康又方便，一直大受歡迎。消委會在市面選了常見的12款氣炸鍋進行測試，比較其安全及效能表現，結果顯示普樂氏的氣炸鍋（$298）與飛利浦的氣炸鍋（$1,998）整體評分一樣，效能相若。另外，消委會亦建議大家，如何健康地氣炸食物6大貼士。

消委會測試市面上12款氣炸鍋的電器安全及效能表現。（《選擇》截圖）

氣炸鍋牌子、款式多不勝數，售價由幾百至幾千元不等，應該如何選擇？消委會測試了市面12款氣炸鍋，以氣炸3款食物包括急凍薯條、雞膇及春卷的各種表現，計算氣炸每100克食物所需時間及耗電量。最後由3位評審食物的質素，例如色澤均勻度、香脆度及口感。測試結果發現「法國特褔」及「Tastec」的總評為4.5分（5分滿分），「法國特褔」及「普樂氏」的氣炸鍋在急凍薯條氣炸表現更達至5分。

按圖看12款氣炸鍋「整體排名」（由最底分至最高分排列）：

+ 7 + 7 + 7

以上均為氣炸鍋的整體排名，若然著重氣炸鍋的氣炸食物表現，測試結果顯示普樂氏氣炸鍋（$298）與法國特褔氣炸鍋（$1,498）整體氣炸表現分數相同（4分），當中普樂氏所氣炸的急凍薯條、雞膇及急凍春卷的表現更比法國特褔的表現高分，可見是一部CP值高的氣炸鍋。

按圖看12款氣炸鍋的「氣炸食物表現」排名（由最底分至最高分排列）：

+ 7 + 7 + 7

薯條氣炸後丙烯酰胺（致癌物）含量相差68倍！

雖說氣炸鍋的烹調方式比油炸的健康，但食材中「天冬酰胺」（asparagine）的游離氨基酸含量高的話，在高溫烹調（高於120°C而少水的方式烹煮）時產生丙烯酰胺的機會也較大，基本上顏色愈深色（例如深啡色），丙烯酰胺含量會愈高。

消委會指薯條的顏色愈深（例如深啡色），丙烯酰胺含量會愈高，因此只需把薯條炸至淺黃或金黃色便可。（資料圖片／李偉軒、陳錦超攝）

消委會測試結果顯示，薯條經各樣本氣炸後的丙烯酰胺含量由每公斤102至7038微克，最高與最低相差68倍。當中以「伊瑪牌」氣炸出來的薯條丙烯酰胺含量最高，比基準水平（歐盟為薯條製訂的基準水平為每公斤500微克）高約13倍。而最低為Harrow及德國寶，少於200微克/公斤，但效能測試卻發現烹調後大部分的薯條仍未煮熟。而法國特福及飛利浦氣炸薯條的色澤及口感不俗，而薯條的丙烯酰胺的含量亦低於歐盟的基準水平。

氣炸鍋健康煮食6大貼士

縱然氣炸鍋屬高溫煮食的一種，但食物的味道及其方便快捷的煮食法，令人不想捨棄。以下集合消委會及認可營養師吳耀芬（Kathy）在《香港01》訪問中所教授的氣炸鍋健康煮食貼士，只要掌握溫度、時間及使用次數，氣炸鍋也是一個健康煮食的方式。

按圖看氣炸鍋健康煮食6大貼士：