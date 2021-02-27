【豆漿營養】喝豆漿4大誤區忌加黑糖？4類人不宜喝腹脹傷腎

撰文：尹嘉蔚
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豆漿廣泛地被認為是健康、養生飲品，無糖豆漿相對上更健康，因為額外添加的糖分，在長年累月飲用多糖的豆漿，恐有致胖、高血糖的健康風險。加入豆漿中調味的糖，切勿加入黑糖，否則有損健康及大大影響豆漿中原有的豐富營養。
黑芝麻杏仁豆漿，黑芝麻可潤腸補血；杏仁能潤肺養膚；黃豆可健脾利水。（詹郭敏攝）
喝豆漿4項大忌 忌加黑糖空腹喝
大豆中幾乎不含糖分，不少人喜歡加糖和蜂蜜來調味，但需要特別留心是豆漿中不宜加入黑糖，因為黑糖中的有機酸和豆漿中的蛋白質結合後，可產生沉澱物，會破壞豆漿中的營養。
請按圖了解喝豆漿的4項大忌︰
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紅棗合桃豆漿，黃豆健脾、紅棗補氣、合桃補腎。（尹嘉蔚攝）
4類人士不適合飲豆漿
豆漿的蛋白質含量非常高，據註冊營養師劉子欣解釋，1杯250毫升豆漿有8克蛋白質，而一份蛋白質相當於7至8克。譬如一位女士有50公斤（約110磅），每日需要40至50克蛋白質，換言之要吸收約7份蛋白質應付每日所需。另外，豆漿營養還包括維他命B雜、C、E及人體必須要的礦物質。
中醫則認為豆漿有補虛潤燥、清熱下飲用清肺化痰、通腸利便等功效，於《本草綱目》記載︰「豆漿利水下氣、製諸風熱、可解諸毒」。不過，以下4類人士不適合飲豆漿。
請按圖了解︰
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點擊下圖看豆漿的製作流程︰
參考資料︰早安健康