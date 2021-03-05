【食物解碼】生筋原來非豆製品　大廚Ricky示範如何「洗」出嚟！

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-03-05 21:28

生筋是很多人打邊爐的必備食材，油炸過的生根寧舍香口，浸在湯裡如海綿般索汁，不論食火鍋或車仔麵都很配，有時也會用來燜餸。平時一般在豆品店買到生筋，跟豆卜、枝竹、腐皮等放在相鄰位置，但早前名廚張錦祥（Ricky）就在無綫節目《煮場爭霸》中表示，生筋原來跟豆腐一點關係都沒有，讓人十分震驚！他亦分享了製作生筋的方法，原來做生筋的過程中，還可一併做澄麵？

前陣子名廚張錦祥有份參與無綫電視的烹飪節目《煮場爭霸》，會在節目中分享食材冷知識及入廚貼士等，而其中一集就提到火鍋必食的生筋。Ricky指，生筋雖然在豆品店購買，卻跟豆腐完全沒有關係，主要材料就只有麵粉和水。大家認識的Ricky，可能都是煮西餐為主，但原來他亦懂得自製生筋，最重要的步驟，一個字可概括——洗！以下就分享他的做法，你又會想試試看嗎？

平時在豆品店見到的生根，多數是這模樣，用一個長袋裝住。（Instagram：totetom）

圓碌碌的生筋，打邊爐時必定食過，口感跟響鈴、豆卜等相似，原材料卻大不同。（無綫電視《煮場爭霸》節目截圖）

請按下圖睇Ricky製作生筋的步驟：

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不過Ricky坦言，相信大家看完製法之後，肯定會覺得很麻煩，以後還是繼續買現成生筋算了。的確，既要搓洗、又要靜置，最後還要炸，好像比整麵包還要麻煩，本來實在想不到有如此多工序，大家又會想試試自製生筋嗎？