入廚貼士｜四季豆、荷蘭豆、枝豆　8種青豆如何分揀豆角直或彎？

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-03-15 13:58

春夏季是青豆、豆角的當造季節，豆角是食用豆莢的豆科蔬菜統稱，可包括四季豆、長豆角，不過荷蘭豆、甜豆（蜜糖豆）很少會被稱為豆角。市場上常見的青豆，譬如豌豆、蜜糖豆、荷蘭豆、四季豆及邊豆等，有些時候或容易混淆，你能分得清楚各種嗎？

豌豆又稱青豌豆，去除豆夾後就是急凍三色蔬菜中的「青豆」。（Pixabay）

豌豆

又稱青豌豆，去除豆夾後就是急凍三色蔬菜中的「青豆」。成熟的豌豆豆莢飽滿，採收時會取出內部的青豆，一般不會食用外莢。青豆被提取後，新鮮度會急速下降，質地變硬，因此需盡快處理，冷凍保存或製成罐頭，冷凍的青豆不必解凍，可直接用於烹調。

按圖了解8種常見的青豆如何分辨？

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豆角含豐富蛋白質、維他命B、C、胡蘿蔔素、鈣、硒、鋅等礦物質，有助頭髮、骨骼、皮膚、肝臟等健康，亦能增強免疫力和抵抗力。從中醫角度認為豆角具化濕健脾功效，寧神益氣，清熱解毒。要留意豆角需徹底煮熟才能進食，否則或引起食物中毒，尿酸過多的人士也不宜食用。

豆角炒蛋，簡單、經濟及有益，蛋香豆甜，空口吃或拌飯吃俱佳。（鄧天傲攝）

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參考資料︰食譜自由配