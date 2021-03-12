【AEON均一價】必掃超市油米麵氣炸鍋食品　100蚊12隻有殼鮑魚？

撰文：余曉彤
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AEON均一價再度登場，顧客可以超抵均一價格，包括$30、$50、$70、$100選購特定商品，以一口價買到兩件或三件貨品，單是超市已有多項減價食品選擇，即看有什麼必掃心水！
攝影：余曉彤
AEON均一價活動由即日起至3月14日舉行，跟以往一樣設有$30、$50、$70、$100四個價錢，以均一價買到兩件或三件貨品。今次特價商品包括米、麵、零食、急凍包等，當中大部分急凍食品都是大熱的氣炸鍋食品，如Bibigo餃皇、王餃子，原價每件$32.9，現售$50/2/件。下廚必用油亦有減價，以250毫升純橄欖油為例，現售$100/3支，原價每支$50.9。今次的均一價不只佔超市內的小地方，建議大家務必行完勻個超市以免錯過心水抵買貨品。
AEON均一價活動由即日起至3月14日（日）舉行。
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日期：即日至3月14日
地點：全線AEON Stores