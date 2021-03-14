【魚肉燒賣】職業廚師YouTuber教整魚肉燒賣　用哪種魚最好味？

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-03-14 20:30

近半年facebook有一大堆香港食物關注組出現，沙嗲牛肉麵、邊爐、蛋撻、米線……但不得不說的就是有10萬人支持的「香港燒賣關注組」。原來香港人不但喜歡食咖喱魚蛋，也很喜歡一串串的魚肉燒賣，試勻多間小店的魚肉燒賣，就醬汁、味道、價錢等等給予評分，更製作出各區的燒賣地圖。各位燒賣控，你又知道魚肉燒賣是怎麼製作嗎？近年在YouTube很紅的職業廚師星星師傅，就在其頻道「職人吹水」分享了超詳盡的魚肉燒賣製法，究竟該用什麼魚？除了魚還有哪種肉？必不可少的調味料又是什麼？怎樣包燒賣？星星師傅都一一解答。

每當講起蛋撻，就有人問你喜歡酥皮還是曲奇皮；同樣地，提到燒賣，又會有人問你喜歡豬肉燒賣還是魚肉燒賣。筆者小時候最愛酒樓的豬肉燒賣，不過依近年網上的趨勢所見，魚肉燒賣風頭一時無兩。大概是因為魚肉燒賣比較易吃到，很多街頭小吃的店舖都有售賣，有些夠爽彈、有些卻很「粉」，哪間好吃就見仁見智了。

星星師傅做的魚肉燒賣，加竹籤串住更有街頭風味。（YouTube截圖：職人吹水）

本身是職業廚師出身的「星星師傅」，退休後成為烹飪YouTuber，經常在「職人吹水」頻道拍片分享食譜，由於手法正宗專業，影片風格詳細又實用，3年來獲香港與海外網民熱捧，現時已有52萬人訂閱，去年更獲YouTube選為「2020 年度十大新晉頻道」第5位。

「職人吹水」YouTube頻道由職業廚師「星星師傅」於2017年創立，第一道菜是「魚香茄子煮豆腐」，網友公認他的教法很無私，他就曾解釋是因為不想某些菜式的傳統做法失傳。（YouTube截圖：職人吹水）

網友不時留言要星星師傅分享某些菜式的製作方法，近日他就應網友要求，教大家做魚肉燒賣。他之前曾到老人院舍做義工，為長者炮製過這種燒賣，而他們吃完後都大讚：「都唔同出面嗰啲嘅……你呢個好食好多，街邊嗰啲冇得比！」讓他滿足不已，究竟星星師傅的燒賣有何特別？以下即將介紹。

請按下圖睇星星師傅製作魚肉燒賣的材料和步驟：

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每次出去買燒賣食，店員總會問：「要唔要豉油辣油？」而星星師傅的厲害之處，不但是自製魚肉燒賣，就連調味的大地魚粉、煲仔飯甜豉油與辣椒油都由他親自製作，有興趣亦可參考他頻道的影片。若你嫌工夫多，當然也可用現成的醬料。

資料來源：職人吹水