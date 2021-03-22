減肥｜6種食物最刮油助瘦身免捱餓　日本廚師實測一個月瘦8kg！

撰文： 女人我最大 最後更新日期： 2021-03-22 15:02

誰說減肥就一定要挨餓？讓小編蒐羅「最刮油」食物，讓你吃飽也能瘦！不只營養師推，還有真人實測能月瘦8公斤！到底是哪些食物這麼神奇？馬上往下滑~

▼6種食物最刮油助減肥（點擊下圖看清👇👇👇）

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1. 金針菇

台灣營養師孫語霙大推的金針菇，高纖低熱量，且含有豐富的水溶性纖維，不只能抑制脂肪、膽固醇的吸收，也有利於促進腸胃蠕動，對減重來說超加分！其實，金針菇之所以能有效抑制脂肪的吸收，減少血液和內臟中的脂肪，最大的關鍵在於，甲殼素可讓脂肪在腸內不被吸收而直接排出體外，避免體脂肪生成，並降低膽固醇及三酸甘油脂，而金針菇中所富含的菇類甲殼素含量是菇類中的冠軍王！因為富含纖維質，能夠增加飽足感，減少你攝取其他高熱量主食或零食的機會。

2. 海帶芽

海帶富含「褐藻素」，可幫助脂肪細胞的脂肪燃燒，同時也有助於清除囤積在腹部周圍的脂肪。無論是新鮮海帶，還是乾燥過的海帶芽，「褐藻素」含量都一樣豐富，不受影響。因為含有豐富的水溶性膳食纖維，進入腸胃後吸收水分而膨脹，可增添飽足感。同時還能促進腸蠕動，幫助排便順暢。同時因為富含碘、鉀、鈣、鐵等礦物質，更有助代謝，連女星趙薇減肥時期，也最愛海帶芽湯！

3. 綠茶

所有茶葉中，綠茶擁有最多的茶多酚，因此能幫助消化、降脂減肥。不過單喝綠茶，效果不明顯，台灣Youtuber 「77老大」整理出5種「調味綠茶」，藉由加入不同的中藥和食材，有效對付身體各部位的肥胖。首先準備500c.c.熱水，選擇市售綠茶粉或綠茶包都可以，加入一錢荷葉、一錢洛神、一錢何首烏或3克肉桂粉，混合悶泡10分鐘即可飲用。

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4. 粟米筍（又稱粟米仔）

台灣營養師趙函穎在IG上分享，粟米是澱粉，但粟米筍為低碳水化合物且糖質少，被歸類於「蔬菜類」是瘦身、消水腫、減醣飲食的好幫手，粟米筍一根大約10公克，﻿10根粟米筍的營養素約為糖質3.6克、膳食纖維3.6公克，熱量才31卡，讓你吃飽又不會攝取過多的熱量。而所謂的10根粟米筍減肥法執行方式為平時一餐吃10到20根粟米筍，大約為兩個拳頭的蔬菜量，飲食調整以豆漿及其他蛋白質取代肉類，白飯換成番薯，再搭配喝水，就能達到很棒的瘦身效果。

5. 青瓜

青瓜分解脂肪的效果，比許多蔬菜更好！只要在飯前吃一條生的青瓜，一口咀嚼20次以上，身體就可以充分吸收磷脂酶，磷脂酶能有效分解脂肪、促進消化、提高代謝，達到瘦身目的，加上每口咀嚼20次以上，有助傳遞給大腦「飽了」的信息，讓吃正餐時的份量比以往減少許多。

6. 蕎麥籽

日本米芝蓮星級大廚橋本幹造，曾採用「餐前吃一匙蕎麥籽」的減肥方法，一個月就瘦了8kg！蕎麥籽含有一種阻抗蛋白質，一般我們進食後脂肪會被膽汁酸分解吸收，而阻抗蛋白質就有妨礙膽汁酸行動的作用，阻止脂肪吸收、有效排出體外，甚至還能有效預防脂肪肝！不過蕎麥籽需要事前處理，方法是先將蕎麥籽泡水1小時，之後用中小火煮15分鐘，再用冷水沖走表面黏滑，就可以直接吃，餐前吃一匙，剩下的可以放雪櫃保存3天。

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