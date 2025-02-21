健康飲食｜戒「清淡飲食」益處大！7旬糖尿病婦6周大甩體脂降4kg

年過70也能夠健康減脂！台灣減重醫師蕭捷健過去曾分享一名71歲婦人的勵志故事，這名婦人患有糖尿病，長期面臨高體脂、內臟脂肪過高等問題，經過六周的飲食與運動調整，不僅體脂降低5.5個百分點，內臟脂肪大幅減少，甚至每日施打的胰島素量也減少一半，意外還減輕了4公斤體重。



蕭捷健在Facebook發文指出，這名婦人罹患糖尿病已十幾年，且每日需服用口服藥物，並施打40單位胰島素。婦人對於高劑量的胰島素感到憂心，若血糖無法有效控制，可能會導致失明或腎衰竭，因此求醫諮詢。

糖尿病患者飲食5大迷思（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 18

相關文章：糖尿病飲食｜戒甜不吃飯血糖反失控？解構糖尿5迷思多吃各色水果

經過診斷，蕭醫師發現，這位婦人的飲食習慣雖然看似清淡，早餐常吃白粥與白饅頭，但這些食物屬於精緻澱粉，會迅速升高血糖，同時蛋白質攝取不足，造成肌肉量下降，血糖難以穩定。為此，他為婦人設計了以下三個關鍵調整：

1. 增加蛋白質攝取

蕭醫師建議婦人在餐前增加植物蛋白補充劑，並與營養師合作，使每日蛋白質攝取達到其體重的1.5至2倍克數，這樣能幫助穩定血糖並延長飽足感。

2. 戒掉精緻澱粉

蕭醫師指出，白米和白粥等精緻澱粉會迅速提高血糖，進而引發胰島素抗性。他建議婦人改為食用糙米、番薯和圓形大燕麥粒，這些食物升糖指數較低，有助於穩定血糖。

3. 進食精緻澱粉後多走動

此外，蕭醫師還建議婦人進食精緻澱粉後，盡量多走動，透過輕度運動促進血糖代謝。

吃太多糖容易造成11種健康危機（點擊下圖！👇👇👇）

+ 7

相關文章：甜點熱量｜20款糕點卡路里蛋撻排16心太軟只第3 冠軍1件=3碗飯

經過六周的改變，這位婦人的體脂從39.5％降至34％，內臟脂肪從11.6降至9.6。她每日的胰島素用量也從40單位降至16單位，並意外減重4公斤。至今，她的血糖穩定在100以內，且若繼續保持這一進展，蕭醫師表示她有機會完全停用胰島素。

延伸閱讀：

氣到想離婚！出車禍老公安慰外人卻翻老婆白眼 直男幫辯解：在狀況外

「甜點胃」是真的！誘惑難擋全因大腦作怪：看到菜單就生效

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

