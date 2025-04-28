煮食陷阱｜易潔鑊容易刮傷？專家點名「硬殼、帶骨食材」別煮

易潔鑊（不沾鍋）方便又好清潔，但使用不當可能危及健康。台灣食藥署近日針對易潔鑊的使用安全提出建議，另外有專家提醒，應儘量避免烹煮帶有硬殼或硬骨的食材。



台灣食藥署表示，易潔鑊塗層主要材質為「鐵氟龍」（Teflon），在正常使用下相當穩定。自2015年起，製造鐵氟龍的業者已全面停止使用被國際癌症研究機構列為2B級致癌物的全氟辛酸（Perfluorooctanoic acid, PFOA）。

易潔鑊使用4原則（按圖）

+ 3

相關文章︰入廚貼士｜易潔鑊安全使用4原則忌高溫空燒 附消委會易潔鑊排名

台灣食藥署也特別提到，若易潔鑊溫度超過攝氏360度時，產生的煙霧可能對人體有害。建議民眾挑選具有良好商譽的品牌產品，並且正確使用，就能安心使用易潔鑊。

台灣海洋大學副教授陳泰源提醒，使用易潔鑊時應特別注意三大要點。首先，避免高溫空燒，以免破壞塗層；其次，烹調時不要使用金屬鍋鏟或鋼刷清潔，以防刮傷鍋面；最後，應儘量避免烹煮帶有硬殼或硬骨的食材。

請按圖看清洗燒焦易潔鑊2大貼士：

+ 4

相關文章：易潔鑊保養｜燒焦清洗不費力2招免損塗層 延長壽命5方法不宜煮..

陳泰源也提醒，當易潔鑊出現沾黏現象，或塗層已有明顯刮痕、凹損時，應及時更換，以確保使用安全。

延伸閱讀：

不沾鍋僅用1年就裂痕沾鍋！鍋具大廠公開養鍋方式

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

