颱風楊柳｜黑雨至少至11am 下雨廚房多蟑螂4原因+自製6天然殺蟲劑

颱風楊柳｜驅趕蟑螂｜一號風球及黑色暴雨警告現正生效，天文台預測「黑雨」至少維持至上午11時。熱帶氣旋楊柳為香港帶來狂風大驟雨及雷暴，市民不但要留意天文台的最新天氣消息，做好防禦措施，打風落雨前後更要注意家居衞生，尤其廚房清潔，因這正是蟑螂（曱甴）最多出沒的時候！不妨參考以下6個天然方法，把小強消滅！



打風前後最多蟑螂（曱甴）出沒，原來有原因！（photoAC、AI修改圖片）

颱風蟑螂｜曱甴觸角8.5毫秒內感知氣流擾動 快過眨眼

颱風或強風暴雨期間或過後，無論街道上或家居廚房都會發現特別多蟑螂（曱甴）出現，是牠們有預知能力，還是天生觸覺敏銳？其實，蟑螂具高度敏感的感知器官，牠的觸角能偵測氣壓、濕度、溫度等細微的變化，據《中國新聞周刊》報道甚至可在8.5毫秒內感知氣流擾動，比人類眨眼（100-150毫秒）更快，故能比人類更早察覺暴風雨的來臨。加上蟑螂的體型扁平且適應力強，可快速應對環境改變，因此常在颱風前後出沒。

廚房曱甴｜殺蟲劑炸彈無效 直接打死都唔好？專家教3步正確滅蟲

蟑螂具高度敏感的感知器官，牠的觸角能偵測氣壓、濕度、溫度等細微的變化，比人類眨眼更快。（photoAC）

打風多曱甴4大原因：

1. 家園被毁 被迫遷徙

蟑螂一般棲身於陰暗潮濕的地方，如水管、牆縫、坑渠等，由於颱風前後，都會帶來狂風暴雨，會淹沒或沖刷蟑螂的家園，迫使牠們逃往室內避難，入侵你的家居。也可能地下渠道的積水把蟑螂沖出地面。

颱風前後會帶來狂風暴雨，淹沒或沖刷蟑螂的家園，迫使牠們逃往室內避難。（photoAC）

2. 潮濕環境利繁殖

蟑螂偏好濕熱環境，在氣溫28度最活躍，而颱風帶來的潮濕環境，尤其廚房有漏水或積水，會加速牠們的繁殖，那些受潮的紙箱、雜物堆也可能成為滋生曱甴的溫床。

3. 食物引誘

橫風橫雨下，若垃圾未能及時清理，留下食物殘渣，都會成為蟑螂的食糧物，促使其族群擴張。

食物碎屑或殘渣都會吸引到曱甴。（資料圖片）

曱甴入屋｜曱甴屋無用仲產卵？網友推4蟑螂消滅產品1種專家話冇效

4.門窗罅隙漏洞

門窗或牆壁或因狂風暴雨出現縫隙，蟑螂更易從外入侵住所。

如何預防蟑螂突襲？

1 堵塞罅縫入口：檢查並密封牆縫、排水口。

2 保持環境乾爽：可用抽濕機，漏水的地方要盡快修復。

3 清潔衞生：妥善處理垃圾、食物密封存放。

4 使用殺蟲劑：可針對縫隙噴灑藥劑或放置藥餌，或以天然方法驅趕曱甴。



想令曱甴絕跡，除了噴殺蟲水，其實也有不少天然方法。（photoAC）

颱風蟑螂｜令曱甴絕跡的6個天然方法

參考外國治蟲網站《Pest Wiki》提出的6個天然驅去曱甴方法。請按下圖：

+ 8

廚房曱甴｜研究指曱甴為第2大致敏原！28°C最活躍驅蟑螂6天然方法

1.梳打粉+砂糖

梳打粉屬於鹼性物質，一旦進入了曱甴的消化系統中，就會令曱甴慢慢死亡。梳打粉混砂糖比例1:1，放在曱甴經常出沒的角落。

2.番梘水、衣物柔順劑、除臭劑

含介面活性劑的清潔劑：番梘水、衣物柔順劑、除臭劑能溶化曱甴呼吸氣門的油脂和蠟質，泡沫也能封住近腹部的呼吸道，使其窒息而死。通常出現在廚房的曱甴都有油分在外殼，向牠噴灑大量的番梘水或清潔液就對了，目標愈大愈容易中！

3.消毒酒精

日本Twitter對高濃度酒精殺曱甴也曾有一輪熱議，有指是酒精有快速降溫的功效，令曱甴失去活動能力，繼而酒精中毒而亡。

4.檸檬、柚子

柑橘類的水果皮或汁液都是曱甴不喜歡的味道，具有預防和驅走曱甴的作用。檸檬汁可以混水噴濾，或者把果皮撕成細條狀，放在曱甴經常出沒的位置。

檸檬皮有驅走曱甴的作用。(Photo-ac)

5.月桂葉

香草類的月桂葉驅蟑的原理和柑橘類水果一樣，用曱甴不喜歡的氣味來驅走牠們。把月桂菜搗碎能令氣味散發得更濃烈，同樣地可以放在不想曱甴出現的位置來預防牠們來襲。

6.矽藻土

矽藻土即近年多用來製成吸水、防潮物品的一種岩石物質。矽藻土體積微小、晶體尖銳，當曱甴經過，能破壞牠們的身體結構，同時也能令空間的濕度降低，減少吸引曱甴的到訪。如果曱甴吃進了矽藻土，矽藻土的細小晶體也會破壞牠們的消化系統，從而令牠們死亡。建議灑土過程戴上口罩，以免吸入肺中。