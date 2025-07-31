喜喜冰室鐵板餐搶火1人危殆！搶火7原因第1個最常犯1物傍身減風險

喜喜冰室｜鐵板燒搶火意外｜燒傷｜吃鐵板燒最興奮的一刻，當然是淋上醬汁或加酒精點火一刻，吱吱聲響加熊熊火焰，最啱打卡。不過，昨日（30日）銅鑼灣喜喜冰室卻發生鐵板餐搶火意外，導致兩名女客人燒傷送院，一位仍危殆留醫。

其實，下廚經常灒酒，一不小心也會搶火，究竟是什麼原因？為免意外發生，灒酒時應該注意什麼？



喜喜冰室｜鐵板餐火焰豬手搶火 1人危殆留醫

昨天（30日）銅鑼灣百德新街喜喜冰室（Match Box）有侍應為客人端上鐵板餐「火焰豬手」，並加入玫瑰露及點火，但因火焰較弱，侍應再添加玫瑰露，卻隨即搶火，玫瑰露樽也爆了，火勢更大，傷及兩名客人，46歲陳姓女子手部、胸口和臉部遭到燒傷，17歲女子則燒傷臉頸，二人清醒送往律敦治醫院救治。其中46歲傷者今日（31日）仍然留醫，情況危殆。據丈夫受訪時形容妻子嚴重燒傷，「甩晒皮，好大鑊」。

冰室負責人表示，「火焰豬手」並非新菜式，以往未曾發生同類型意外，是次起因有待消防和警方調查。

銅鑼灣鐵板餐意外｜食「火焰豬手」被燒傷 46歲女傷者仍危殆留醫

搶火燒傷｜下廚灒酒 搶火原因

下廚加酒或用餐時燃點火焰，除了可提鮮辟腥，還能增添風味，不但會為菜式帶來酒香，也創造視覺享受，滿足現今打卡的需求。灒酒點火，是利用酒精揮發後的蒸汽接觸火焰後燃燒。搶火，則是火焰突然猛烈爆發，失控地向外噴射。

一次性加入過多且酒精濃度較高的酒，是導致搶火最常見的原因。(甄贵妃去哪儿@小紅書)

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1 過量酒精

一次性加入過多且酒精濃度較高的酒，是導致搶火最常見的原因。因這些酒容易點燃且燃燒速度較快。酒精蒸汽會在短時間內大量釋放，火焰瞬間擴散，一旦接觸火源，便會產生巨大火焰或會失控。

2 鍋具過熱

如果鍋具溫度過高，超過酒精燃點約12°C，酒一加入鍋中就會立即氣化，立即產生猛烈火焰，導致難以控制的「搶火」。

鍋具溫度過高，超過酒精燃點約12°C時，酒一加入鍋中就會產生猛烈火焰，(envato)

3 直接在火上倒酒

這是非常危險的做法，當酒樽靠近火源，樽內剩餘的酒精蒸汽可能會被點燃，火焰便會沿著酒流進樽內，引發「回火」效應，嚴重會導致酒樽爆炸。就像今次火焰豬手的意外。

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4 酒精未完全揮發重複加酒

鐵板或鍋具在高溫下，新加酒精迅速氣化，接觸火源時會瞬間爆燃。

5 油與酒混合助燃

油本身是易燃物，若在有大量熱油的鍋中，加酒點火，酒精火焰會引燃熱油，導致油鍋著火，難以控制，非常危險。

油本身是易燃物，若在有大量熱油的鍋中，加酒點火，會非常危險。（資料圖片）

6 使用不穩定容器

使用容易傾倒、搖晃或移動的鍋具或鐵板，容易在灒酒點火時翻側或傾倒，導致火焰和熱油濺出，造成意外。

7 太靠近身體或衣物

灒酒時，不宜把身體如臉和手，或衣物太靠近火焰，因酒精燃燒的火焰可能比想像中大，容易燃點着衣物或直接燒傷。

灒酒點火時宜用專屬的固體酒精或少量液體酒精，約5-10毫升，足以維持短時間火焰。（kampus＠pexels）

究竟如何能安全地灒酒點火，免生「搶火」意外？

灒酒點火安全須知

1. 適量酒精

宜用專屬的固體酒精或少量液體酒精，約5-10毫升，足以維持短時間火焰。待酒精完全燃燒、火焰熄滅後才開始進餐。



2. 酒精均勻分布

液體酒精宜均勻地倒在鐵板邊緣或專用凹槽，以免集中一處。而固體酒精應置於鐵板下方，與食物隔離。



3. 遠離揮發性氣體

點燃時確保環境通風，無酒精蒸氣積聚。點火前也應確認無其他易燃物在旁，如紙巾、酒精瓶等。



4. 適當點火工具保持距離

留意自身穿戴，袖口、衣物是否易燃或靠近火焰。使用長柄打火機或點火器，讓手部遠離鐵板。



缺氧會使火焰熄滅，故旁邊最好準備一個鍋蓋，萬一失火可立即蓋上，熄滅火種。（資料圖片）

5. 準備鍋蓋

缺氧會使火焰熄滅，故旁邊最好準備一個鍋蓋，萬一火焰失控時，也可立即蓋上，熄滅火種。濕毛巾或小型滅火器亦能應急時之需。

