小儀退休｜尋找人生下半場！第2代美女廚神1菜式周中給9.5分+食譜

小儀退休｜商台DJ、55歲的阮小儀於今日（10月10日）在商台903節目《早霸王》中宣佈將離開工作了31年的商業電台，10月31日將是她最後的工作天。小儀原名阮佩儀，除了是著名電台節目主持，也曾是TVB的合約藝員，參演過多套電視劇、舞台劇等，還在《美女廚房II》以近乎滿分的成績奪冠，成為「美女廚神」，無論印度咖喱雞、澳洲花鰻都難不倒她，這兩度菜式你又記得嗎？其實自家炮製也很簡單，要當「美女廚神」也不難！



小儀退休｜裸辭尋找人生下半場「人生中第2次勇敢」

小儀辭職的消息，令不少聽眾或網民大感意外和可惜，畢竟她的聲音、她的節目陪伴過不少人成長。她在節目中強調，這次離開非因健康理由，只是希望有更多時間陪伴家人，以及亨受人生，尋找人生的下半場。「呢次算係我人生第2次勇敢，第1次係考入商台。而家都爽㗎！我係903嘅忠粉，我仍然會聽903！」

小儀廚藝了得，《美女廚房II》中大熱奪冠。（TVB影片截圖）

小儀退休｜廚藝近滿分 成第二代「美女廚神」

小儀雖然常被拍檔森美取笑其身高和樣貌，但惟獨她的廚藝令森美心服口服。2009年8月，小儀在無綫電視節目《美女廚房II》中大顯身手，獲多位評判評為10分，側田甚至笑言愛上了她想她做「側太」，小儀（117分）也最終力壓楊思琦（85.5分）、鄧麗欣（92分）大熱奪冠，成為第二代「美女廚神」，其後更推出烹飪書籍《小儀煮飯仔》。

小儀退休｜美女廚神「印度咖喱飛碟雞」 側田：像高級餐廳300元一口

一道印度咖喱飛碟雞配印度薄餅，贏盡各位評判的心，除了周中師傅給7.5分，其餘森美、方力申、梁漢文、鄭中基、側田都給10分，側田更說像高級餐廳300元一口的上菜。現場嘉賓都說：好正！

你也想在家炮製咖喱雞嗎？可參考以下的簡易食譜，製法簡單，初哥也可做廚神！

【咖喱雞食譜】香濃惹味雞肉嫩滑有秘訣 薯仔配菜一件不留！

咖喱雞食譜

材料：

雞扒2塊（約300克）

薯仔1個

甘筍1條

洋蔥半個

蒜頭3瓣

豉油1湯匙

紹興酒1湯匙

鹽少許

椰漿100毫升

水300毫升

調味料：

咖喱醬3湯匙

咖喱粉1湯匙

糖2茶匙

做法：

1. 雞扒洗淨切件，放入豉油、米酒醃約15分鐘。

2. 薯仔、甘筍切角，洋蔥切件，蒜頭切碎，備用。

3. 燒熱鑊落油，放入雞扒煎至金黃，盛起備用。

4. 原鑊加少許油，放入薯仔以中大火煎香盛起。

5. 原鑊加少許油，爆香蒜蓉，放入洋蔥炒香，加甘筍、薯仔，加少許鹽拌炒。

6. 下調味料和水煮滾，放入雞件，以中小火煮15-20分鐘，加椰漿，拌勻即成。

小儀退休｜澳洲花鰻變身「豪鰻」 周中師傅也給9.5分

另一道令觀眾印象深刻的是澳洲花鰻，活生生的花鰻要自己捉（在魚缸）自己劏，當然也要自己煮。但小儀都一一挑戰成功，森美讚一流，側田直接說：「你做側太好嗎？」。取名「豪鰻」的鰻菜式也是高分獲勝，全給10分，除了周中師傅，但也只扣了0.5分，給9.5分。

小廚為這菜式取名「豪鰻」，為她贏取了近乎滿分的成績。（TVB《美女廚房》影片截圖）

周中師傅也給那道「豪鰻」9.5分（TVB《美女廚房》影片截圖）

澳洲花鰻可能較難找到，在街市買到白鱔，可做豉汁蒸白鱔，想爽口無腥味？如何劏鱔去潺？快點擊以下食譜：

【豉汁蒸白鱔食譜】去潺劏鱔須知新手必讀 鱔如何可爽口冇腥味？

豉汁蒸白鱔食譜

材料：

鱔半條

葱花適量

熟油2湯匙

豆豉汁：

蒜蓉1茶匙

豆豉2湯匙

辣椒1條

陳皮1小塊

蠔油1湯匙

鹽半茶匙

糖1茶匙

酒1湯匙

生粉水1湯匙

老抽半湯匙

做法：

1.陳皮浸軟刮瓤；豆豉洗淨浸15分鐘，並以鐵匙壓成蓉。

2.把已去潺的鱔沖洗乾淨，抽出腸臟及徹底印乾水分，切成每片半吋厚。

3.拌勻豆豉汁材料，醃鱔片15分鐘。

4.大火蒸鱔片7至8分鐘，上碟後灑上葱花和熟油，即成。