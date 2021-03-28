【揀蔬菜貼士】爽脆多汁翠玉瓜4大特點　翠玉瓜有苦味食唔食得？

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-03-28 12:00

瓜果種類繁多，煮法多變，特別在夏天不少家中大廚都會以瓜類入饌，清熱消暑。瓜果看似無毒無害，但原來瓜果發出苦味是一個警告，就以翠玉瓜為例，若進食帶有苦味的會有機會引起胃痛、嘔吐及腹瀉！

「翠玉瓜有苦味食唔食得？」

有網民在社交媒體的煮食群組詢問這類問題，網民們的回覆不一，某些認為有苦味是正常，炒菜時加多一點糖便可；某些則認為準備時沒有把瓜囊去除，而有苦味。此外，更有人認為是因為翠玉瓜放在苦瓜旁，因而受「感染」吃落有苦味。事實上，以上的都不是正確答案，若然你吃的翠玉瓜帶有苦味請停止食用，因有機會引起胃痛、嘔吐及腹瀉。

若然發現翠玉瓜帶有苦味請停止食用！（資料圖片／唐家儀攝）

其實「翠玉瓜有苦味食唔食得？」這條問題時不時都會在煮食群組或討論區出現，食安中心在其社交媒體表示翠玉瓜有苦味是不能食用！而且同種的瓜也會發生同樣情況，也是不能食用！

按圖看為什麼翠玉瓜有苦味不能食用及同類瓜果：

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揀翠玉瓜最重要看頂部！

翠玉瓜苦不苦是不能單靠肉眼辨別，只有烹調及試食才知道有否變壞。不過靚的翠玉瓜單靠觀察就可以知道，最重要的地方便是頂部！翠玉瓜是人工栽培品種，是南瓜和青瓜的混合種，因此無論顏色、外形都與青瓜十分相似。

驟眼一看翠玉瓜外形的確和青瓜有幾分相似。（VCG）

按圖看揀翠玉瓜4貼士：

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翠玉瓜造形百變 2步辟除「草青味」

翠玉瓜除了作家常快炒的小菜外，在外國亦流行作麵條成Zoodles，因它是一款水分高、低熱量及低碳水化合物的瓜果，有利於減肥控制體重。可是，很多人嫌翠玉瓜帶「草青味」，因此建議（1）先用蒜蓉爆香，（2）之後加水冚蓋，過程大概半分鐘就夠，翠玉瓜濕潤不過老，爽口不過腍。以下集合3個翠玉瓜食譜，中西款式俱備。

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資料來源：食物安全中心