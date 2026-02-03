癌症｜只愛吃肉、吃燙食恐致癌？6大不良習慣增加潛在患癌風險
癌症防治最大的挑戰之一，是許多人抱著「不會發生在我身上」的僥倖心理，而忽略了潛在危險。
以下六種生活習慣，都是助長癌細胞生成的關鍵因素：
1. 抽煙
相關癌症：肺癌。
吸煙者罹患肺癌的風險是不吸煙者的10倍。暴露於二手煙環境會使罹患風險增加20%–40%。
其他高危險群包括：家族有肺癌病史、長期吸入油煙或粉塵、經常處於高PM2.5的環境。
2. 酗酒
相關癌症：肝癌。
酒精代謝會產生乙醛，長期累積會傷害肝臟，導致酒精性脂肪肝、肝炎、肝硬化，最終演變成肝癌。
高危險群包括：家族肝癌病史、慢性B或C型肝炎患者、B型肝炎帶原者、肝硬化患者、肥胖或常吃發霉穀物者。
3. 偏好肉食
相關癌症：大腸直腸癌。
長期大量攝取紅肉或動物內臟，會增加膽固醇與代謝產物，刺激腸道黏膜。
預防建議：低脂高纖飲食、控制體重、規律排便、運動及定期篩檢。
4. 高油脂飲食
相關癌症：乳癌。
高油脂食物會刺激體內雌激素分泌，促進腫瘤生長，並引發慢性發炎。
預防建議：運動、少吃高脂食物、避免晚育、減壓及定期檢查。
5. 重鹹飲食
相關癌症：胃癌。
長期高鹽飲食或食用醃製食品，會損傷胃黏膜，引發胃炎、胃潰瘍，進而導致癌變。
預防建議：治療幽門桿菌感染、多吃新鮮蔬果、避免高鹽及燻烤食物、戒煙酒。
6. 愛吃燙食
相關癌症：食道癌。
食物溫度超過60°C容易灼傷食道黏膜，反覆受傷後易產生病變。
預防建議：避免燙食、戒煙酒檳榔、少吃加工醃漬食品。
