麵包影響血糖？6方法教選擇健康營養麵包　注意糖和脂肪的含量

麵包作為許多人日常飲食其中的主食之一，對身體的影響取決於麵包的種類和食用的方式。



並非所有的麵包都一樣，有些麵包營養豐富，而另一些則可能帶來健康隱患。

健康麵包怎麼選？（01製圖）

麵包是日常生活中非常常見的食品，怎麼選出健康有營養的麵包？👇👇👇

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麵包對身體的影響

1. 能量來源

由碳水化合物組成的麵包，是身體主要的能量來源。它能迅速為身體提供葡萄糖，支持日常活動和大腦功能。

2. 膳食纖維

全麥麵包或雜糧麵包富含膳食纖維，膳食纖維有助於促進腸道蠕動，預防便秘，維持腸道健康，並能增加飽腹感，有助於體重管理。

3. 維他命和礦物質

像是強化麵包（Enriched breads）或使用多種穀物製成的麵包，含有B族維他命、鐵、鎂等礦物質，這些都是維持身體正常功能所必需的營養素。

4. 血糖波動

由於精製白麵包缺乏膳食纖維，消化速度快，所以容易導致血糖迅速升高，長期高血糖可能增加2型糖尿病的風險。

5. 體重管理

如果攝入過多的高糖、高脂肪的精製麵包，或者選擇加了大量奶油、果醬的甜麵包，容易導致熱量攝入超標，從而引起體重增加。

6. 麩質敏感

對於麩質過敏或敏感的人來說，食用含有麩質的麵包可能會引起消化道不適、腹脹、腹瀉等症狀。

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那麼要如何選擇健康的麵包？

選擇對身體健康有益的麵包是最重要的，以下是一些建議，幫助你做出更健康的選擇：

1. 首選全麥／全穀物麵包

全麥麵包保留了穀物的麩皮、胚芽和胚乳，含有更多的膳食纖維、維他命、礦物質和抗氧化劑。在購買時，請仔細閲讀成分表，確保全麥或全穀物是主要成分，而不是漂白麵粉或enriched flour。

2. 選擇雜糧麵包

除了全麥也可以選擇添加了燕麥、黑麥、亞麻籽、葵花籽等多種穀物和種子的雜糧麵包。這些麵包可以額外提供更多的纖維、蛋白質和健康脂肪。

3. 自制麵包

如果可以的話選擇自制麵包是最好的，因為可以自己控制食材，避免添加不必要的添加劑、過多的糖和脂肪。

4. 酵母麵包

天然酵母發酵的麵包（Sourdough）通常消化起來更容易，因為酵母在發酵的過程中會分解一部分的碳水化合物和麩質，但口感就比較沒那麼好吃。

5. 避免食用過多的精製白麵包

精製白麵包在加工過程中去除了穀物的麩皮和胚芽，這樣會導致流失大部分的營養成分，只剩下澱粉。這類麵包會使血糖指數升高，而且營養價值也很低。

6. 注意糖和脂肪的含量

許多市面上銷售的麵包，特別是甜麵包、牛角包或是吐司等，可能含有大量的糖和人造脂肪。購買前必須查看營養標籤，選擇糖和脂肪含量較低的麵包產品。

日常食用麵包本身並無好壞之分，只是關鍵在於選擇甚麼樣的麵包。通過明智的選擇，麵包可以成為你健康的一部分。

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