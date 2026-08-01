油致癌｜未過期≠不變質！用油4壞習慣促氧化恐致癌唔洗樽加油最錯

每天炒菜都要用的油，你關注過它的保質期嗎？你是不是也這樣：買油時精挑細選看日期，但一桶油開了封，就放在灶台邊，一吃就是大半年？看似金黃透亮的油脂，可能早就悄悄「壞了」。



千萬別以為沒到保質期就安全。有一種看不見的變質，正在悄悄侵蝕一家人的健康。這不是小事，而是每天都在發生的傷害。

食用油錯誤用法和建議（01製圖）

廚房裏的食用油可能已經悄悄壞了👇👇👇

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保質期內≠不會變質，你的油可能已經「哈喇味」了

食用油的保質期有多久？通常為18~24個月。

但是，這個日期指的是「未開封」狀態下的存放時間。這並不意味着，開封后的油就一定能放這麼久而不變質。

一旦開封，油脂中的脂肪酸會與氧氣發生化學反應，導致油脂變質，併產生過氧化物、醛類、酮類等副產物。①

你可能有一天突然發現，家裏的油變樣了——

氣味：出現「哈喇味」

狀態：原本清澈的油變渾濁、有沉澱或分層

口感：發苦、發澀，失去正常香味②



除了肉眼觀察，其實衡量油脂新鮮程度還有兩個更為準確的指標——酸價和過氧化值。

根據GB 2716《食品安全國家標準 植物油》，酸價應≤3.0毫克/克，過氧化值（以脂肪計）應≤0.25克/100克。③超過這個範圍，就意味着油脂不再新鮮，甚至可能危害健康。

長期吃「超標」食用油，危害遠比你想象的大

偶爾吃幾次「超標油」應該沒事吧？沒錯，身體沒那麼脆弱。但如果是天天吃、月月吃呢？這種日積月累的傷害，才是真的可怕：

1. 直接刺激消化道

可能出現噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等症狀。

2. 增加疾病風險

氧化產物中的自由基具有較強的氧化性，會攻擊身體細胞，加速機體衰老，並增加心血管疾病、癌症等慢性病的風險。

3. 營養價值降低

油脂氧化會破壞其中的必需脂肪酸，比如歐米伽-3脂肪酸、歐米伽-6脂肪酸。④⑤

一桶油開封后，到底能放多久？

隨着外賣的普及、大家外出就餐頻次變高，普通2～3人的小家庭，一桶5升裝的食用油，往往要吃上2~3個月甚至更久。

2025年《中國油脂》刊發了一項相關研究，模擬普通家庭日常用油習慣，調查了4種未添加抗氧化劑的常見食用油（亞麻籽油、葵花籽油、大豆油、花生油）使用情況，結果發現：

5升包裝的食用油，在使用42~63天時過氧化值超標

1升包裝的食用油，在使用28~56天時過氧化值超標



因此，該研究建議：5升包裝的食用油最好42天內吃完，1升包裝食用油28天內吃完。⑥

國家糧食和物資儲備局宣傳教育中心也建議，在夏天，開封后的食用油，尤其是富含多不飽和脂肪酸的食用油，1~2個月必須吃完。③

劃重點

（1）開封后的食用油，一般建議2個月內吃完

（2）如果是倒出放在油壺裏，儘量在1周之內吃完

（3）食用油開封后可以在瓶身貼上標籤紙，註明開蓋時間



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4個加速食用油變質的習慣，很多家庭都有

很多時候，油壞得那麼快，都是因為這幾步做錯了。4個加速油脂變質的習慣，很多家庭都有。

1. 蓋子隨便扣

有些人用完食用油炒菜，蓋子就隨便一扣，導致食用油一直在接觸氧氣，加速油脂氧化。

建議

油瓶要密封，倒油後及時蓋緊蓋子，不要留有空隙。大桶油開封時可以放一粒刺破皮的維他命E膠丸，既能延長保質期，還能提高食用油的營養價值。

2. 放在爐灶旁邊

很多人做菜圖方便，直接把油放在了燃氣灶附近，高温會加速油脂氧化。

建議

食用油要放置在陰涼處，貯存温度10～25℃為宜，也可以置於冰箱冷藏處。不使用時遠離爐灶，避免靠近暖氣管道、高温電器等地方。

3. 陽光能直射到

有些家庭廚房在陽台上，食用油直接放在陽光照射的地方，加速油脂氧化。

建議

不要把油瓶擺在窗台等陽光能直射的地方。在存放大桶油時，可以用黑色塑料袋密封住。因為紫外線、紫色和藍色光能加速油脂氧化，而綠色和棕色光則不會，故一些高檔食用油會使用綠色玻璃瓶裝。

4. 油壺不洗就裝

有些家庭雖然用了小油壺，但舊油還沒用完、壺壁還掛着殘油，就直接倒新油進去。

建議

如果用小油壺分裝，一定要清洗乾淨油壺再裝新油。因為油脂的氧化變質有很強的「傳染性」。

此外，分裝宜選擇玻璃材質的瓶子，最好是棕色瓶（可避光）。小家庭也可以直接購買小瓶食用油。⑦⑧

寫在最後

一桶食用油，藏着每一天的煙火氣，更關係着日積月累的健康賬。別讓「捨不得」的節儉，變成身體健康的負擔；也別讓「看不見的變質」，悄悄留在每一盤菜裏。從今天起，給油瓶標個日期，把大桶油放在陰涼避光處，小油壺用完洗幹再裝新油。

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本文綜合自

①2025-01-04脂質江南《油脂氧化：為何會影響食品質量與人體健康》

②2025-09-24濟南市一院《食用油放太久，真的會致癌嗎？》

③2023-05-24國家糧食和物資儲備局宣教中心《降油增綠 | 食用油科普問答④》

④2025-05-27太原市場監管《「哈喇味」的秘密》

⑤2025-11-17市場監管 科普河南《零食變「哈喇味」？揭秘油脂變質的兩個關鍵指標：過氧化值與酸價》

⑥家庭用油條件下食用植物油的氧化酸敗研究.中國油脂.2025.

⑦2023-11-09國家糧食和物資儲備局宣教中心《降油增綠｜家庭保存食用油》

⑧《少吃油 吃好油》中國輕工業出版社（王興國）



「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

