冷凍椰菜花不營養？專家揭關鍵在煮法　加黃芥末吸收率提升4倍

「買了花椰菜（椰菜花），結果還沒吃完就黃掉丟掉？」這是很多人的日常。不只保存不易，花椰菜清洗麻煩、容易藏蟲，處理起來又費工，對忙碌上班族、備餐族或減脂族來說，反而變成一種負擔。



但其實，你以為「比較不健康」的冷凍花椰菜，營養可能沒有比較差，甚至在某些情況下，還更完整。

相關文章：防癌飲食｜十字花科蔬菜不只椰菜西蘭花 4功效助防癌點食有益？👇👇👇

+ 9

冷凍真的輸新鮮？關鍵在「是不是剛採收」

很多人認為「新鮮一定比較營養」，但問題是你買到的真的夠新鮮嗎？台灣藥師陳澤鈞指出，蔬菜從採收到上架，通常需要3到7天，這段時間維生素（維他命）就開始流失，像維生素C、葉酸都會逐漸下降。

相較之下，冷凍蔬菜多在採收後幾小時內急速冷凍，把營養鎖在高峰。《Journal of the Science of Food and Agriculture》也發現，冷凍蔬菜與存放幾天的新鮮蔬菜相比，維生素C含量多半不相上下，甚至更高。

重點不是「冷凍 vs 新鮮」，而是「保存多久」。

花椰菜最重要營養：蘿蔔硫素，但很多人吃不到

陳澤鈞說明，花椰菜裡有一種叫「蘿蔔硫素（Sulforaphane）」的抗氧化成分，是目前十字花科蔬菜中研究最多的亮點之一。蘿蔔硫素並不是原本就存在，而是需要在花椰菜被切碎或咀嚼時，細胞中的「硫代葡萄糖苷」與「芥子酶」結合後，才會轉換生成。

不過他提醒，芥子酶非常怕熱。研究顯示，當溫度超過約60～70°C，這個酵素就會失去活性。所以大部分熟食花椰菜，其實蘿蔔硫素的生成量會明顯下降。

一招補救：加一點黃芥末，吸收率可提升4倍

那熟的花椰菜就沒營養了嗎？其實有解。2018年研究發現，在熟花椰菜中加入約1克芥末粉，蘿蔔硫素生成量可提升4倍以上。

原因在於芥末本身含有芥子酶，可以補回加熱流失的酵素。做法很簡單：煮好後撒一點黃芥末粉，不太影響味道，但能讓營養更完整。

花椰菜怎麼煮？很多人都用錯方法

不少人習慣用川燙，但這其實會讓營養流失。像維生素C、葉酸屬於水溶性營養素，容易溶進水裡，湯倒掉也等於一起丟掉。建議改用蒸、微波或氣炸，可以保留更多水溶性營養素。

這族群特別需要：台灣每10人就有1人不足

花椰菜也是葉酸的重要來源，每100克約含60～70微克。對於備孕女性和懷孕初期特別重要，因為葉酸與胎兒神經管發育密切相關。

根據台灣國民健康署調查，台灣育齡女性約每10人就有1人葉酸濃度不足。而胎兒神經管在懷孕第6週就開始發育，等確認懷孕才補，可能已經太晚。

不是比較「新鮮」，而是誰更接近營養高峰

冷凍花椰菜的優勢，不只是方便，而是能在營養高峰時被保存下來。如果你常常買菜放到壞掉、沒時間備料，其實冷凍蔬菜反而是更穩定、實用的選擇。下次煮之前，加一點黃芥末，讓關鍵營養真的被吃進去。

相關文章：蔬菜飲食｜5種蔬菜煮過再吃更營養！菠菜煮熟人體吸收更多鐵和鈣👇👇👇

+ 5

延伸閱讀：

頭痛頭暈到臥床 竟是白內障過熟拖太久引發急性青光眼險失明

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

