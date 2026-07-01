雞食減肥｜營養師揭6種蛋料理熱量排名　瘦身首選不是水煮蛋？

雞蛋是許多人減重期間的首選食材，不只價格親民、方便取得，還能快速補充優質蛋白質。



不過你知道嗎？同樣是一顆蛋，不同料理方式，熱量差異其實不小，選對吃法才能真正幫助瘦身。

雞蛋的營養價值一次看

一顆雞蛋大約含有 7 克蛋白質，且胺基酸組成完整，是優質蛋白來源。

1. 蛋白

約佔整顆蛋的 2/3，熱量低、含水量高，幾乎不含脂肪，主要提供蛋白質，有助於修復組織與維持肌肉。

2. 蛋黃

約佔 1/3，富含維生素 A、D、E，以及維生素 B 群、鐵、鋅等營養，還含有葉黃素、玉米黃素，有助護眼健康。

雞蛋料理熱量比一比（以一顆蛋為基準）

營養師解析6種雞蛋熱量差異（Heho健康提供）

1. 炒蛋：約 118 大卡

吸油率高，若加入奶油或牛奶，熱量更容易上升，是熱量最高的吃法之一。

2. 滷蛋：約 102 大卡

雖然不油，但鈉含量偏高，且長時間滷製可能影響營養與消化。

3. 荷包蛋：約 96 大卡

熱量取決於用油量，若油放太多，容易變成高熱量的「炸蛋」。

4. 水煮蛋：約 79 大卡

無需額外油脂，是相對清爽、低負擔的選擇。

5. 茶葉蛋：約 78 大卡

熱量接近水煮蛋，但鈉含量較高，建議適量食用。

6. 蒸蛋：約 64 大卡

熱量最低，口感滑嫩、好消化，也因含水量高更有飽足感。

減重期間怎麼吃雞蛋最加分？

想要健康瘦，建議優先選擇水煮蛋、蒸蛋這類低油、低熱量的料理方式，不僅能補充蛋白質，也較不增加身體負擔。

若想偶爾變換口味也沒問題，但像炒蛋（高油）或滷蛋、茶葉蛋（高鈉），記得控制頻率與份量。

小提醒

吃雞蛋不等於一定會瘦，減重關鍵仍在於整體飲食均衡與生活習慣。搭配足夠蔬菜、適量碳水化合物與規律運動，才能讓減脂效果更穩定、健康。

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