喝咖啡會胃酸逆流？營養師教3招健康飲用　latte有加奶不算空腹？

早晨習慣來一杯咖啡醒腦，卻總是換來胸口一陣火燒心，或是喉嚨湧上陣陣酸水嗎？對許多每天依賴咖啡的上班族來說，胃食道逆流彷彿是享受香醇的代價。然而，「喝咖啡」真的就是胃食道逆流的罪魁禍首嗎？真正的大問題往往出在「空腹喝」！只要稍微改變飲用習慣，不傷胃也能享受咖啡時光。



根據台灣衛生福利部統計，臺灣胃食道逆流的盛行率已由30年前的2–5%，逐漸增加至近年的12–16%。雖然大眾普遍將矛頭指向咖啡，但營養師與《Clinical and Translational Gastroenterology》的研究指出，這其實是需要被導正的飲食迷思。

護胃喝咖啡3方法（01製圖）

喝咖啡時喉嚨湧上陣陣酸水？3方法護胃健康飲咖啡👇👇👇

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生活型態是主因！大型研究：喝與不喝逆流差距僅4%

根據2026年發表於《Clinical and Translational Gastroenterology》的一項統合分析研究（Meta-analysis），系統性統合全球40篇觀察性研究、共122,074名受試者的數據，探討「咖啡攝取」與「胃食道逆流」之間的相關性。該研究對「胃食道逆流」的定義廣泛，不僅包含醫院的胃鏡、pH值檢測，也將人們日常「主觀感受到的火燒心、胃酸逆流」問卷調查納入統計。

綜合分析結果顯示：

有喝咖啡習慣的人，出現胃食道逆流的比例為34.9%。

完全不喝咖啡的人，比例則是30.7%。



兩者之間的差距只有4.2%。

台灣馬偕醫學大學的張斯蘭營養師對此解讀：「喝咖啡確實會微幅提高胃食道逆流的風險，但絕對不是唯一、更非主要的原因。」並指出，真正導致逆流的元兇通常是壓力、暴飲暴食、攝取過多高油脂食物等生活型態。

不過營養師也提醒，雖然咖啡不是主因，但咖啡因確實會刺激胃酸分泌，若正處於胃食道逆流急性期、症狀嚴重的人，應暫時減少或避免飲用，以免症狀惡化。

破解常見誤區：拿鐵有加奶就算不空腹？深焙比較顧胃？

許多人在飲用咖啡時，常會透過調配乳品或挑選烘焙度來試圖「護胃」，但這些做法往往存在誤區。以下針對大眾最常混淆的「空腹飲用拿鐵（latte）」與「咖啡豆焙度選擇」進行解析。

拿鐵：加了牛奶，空腹喝一樣傷胃！

大眾常以為「加了牛奶或植物奶變成拿鐵，比較不傷胃，就可以空腹喝」。張斯蘭營養師對此說明：「拿鐵不能算是非空腹！」空腹喝拿鐵不僅無法隔絕咖啡因對胃壁的刺激，咖啡中的成分還會影響牛奶鈣質的吸收率，導致營養打折。

焙度：深焙咖啡比較顧胃？關鍵還是在飲用習慣！

許多腸胃敏感的咖啡愛好者，會試圖透過挑選烘焙度來避開不適。淺焙咖啡含有較高的綠原酸（CGA），容易刺激胃酸分泌；而深焙咖啡在高溫烘焙下會生成化合物N-甲基吡啶鎓（NMP），根據《Beverages》期刊的研究指出，NMP能有效抑制胃酸分泌，被視為胃部天然的「煞車皮」。因此，大眾普遍認為選擇深焙咖啡既能減少刺激，又能透過NMP的生成提供胃部保護。

然而，張斯蘭營養師強調：「比咖啡豆的焙度影響胃酸分泌更大的原因，在於飲用習慣。」無論淺焙或深焙，敏感族群都應遵循正確飲用原則，不能因為是深焙就毫無節制地飲用。

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掌握3招減緩傷胃的咖啡喝法

難道胃不好，就註定與咖啡絕緣嗎？只要掌握3招飲用行為，就能兼顧風味享受與腸胃保護。

第1招：不要空腹喝、控制每日攝取總量

無論是黑咖啡還是拿鐵，切忌在早晨空腹時直接飲用。此外，一般成年人每日咖啡因攝取量應控制在300毫克以下（約1~2杯黑咖啡），避免過量飲用而刺激腸胃。

第2招：改在飯後1至2小時飲用

為了完整吸收營養並保護腸胃，最佳的飲用時機是飯後1~2小時。既能避免空腹刺激，又能防止咖啡干擾正餐中鐵質與鈣質等營養素的吸收。

第3招：依據營養吸收需求調整

喝咖啡時若搭配食物時，應考量你當下「想吸收什麼營養」而進行調整。舉例來說，若正餐剛吃了牛肉是為了補充鐵質，或飲用黑芝麻飲是想補充鈣質，就不建議立刻搭配咖啡，以免降低營養吸收率。

營養師觀點：如同喝茶文化，調整習慣就能共存

張斯蘭營養師表示：「健康與咖啡習慣是可以並存的。」就像臺灣的喝茶文化，早期有些長輩因為習慣「飯後馬上喝濃茶」，導致嚴重的貧血與骨質問題；但只要調整時間與攝取量，茶與咖啡都能成為有益健康的飲品。

且咖啡除了能提神，其成分的多酚與綠原酸等植化素，被譽為植物的「天然防護罩」，具備抗氧化與抗發炎特性，能協助保護心血管。

面對胃食道逆流，不必一味採取完全戒斷的態度。正確認識食物特性，在對的時間、喝對的量，依然能在保護腸胃的同時，享受晨間或午後的咖啡時光。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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