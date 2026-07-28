飲酒｜32歲女每晚飲紅酒患乳癌？醫生揭：飲酒容易面紅者要注意

一名32歲女性在完成乳癌治療後，向台灣營養功能醫學專家劉博仁醫師坦言，自己長期每天晚上飲用紅酒，並詢問：「我以前每天都只是喝一點紅酒，這樣也有關係嗎？」這句話成為劉博仁深入追蹤其飲酒習慣與乳癌風險關聯的起點。



據劉博仁描述，該名患者剛出社會時偶爾與同事聚餐小酌，隨著工作壓力持續累積，喝紅酒逐漸演變為每晚固定習慣。她長期認為紅酒對心血管有益，因此未曾將飲酒與健康風險連結。問診過程中，患者同時提及每次飲酒後臉部都會明顯泛紅，這項細節引起劉博仁的高度關注。

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劉博仁隨即為該名患者安排ALDH2（乙醛去氫酶2）基因檢測，結果顯示她的ALDH2功能較差。劉博仁說明，這代表酒精代謝過程中產生的乙醛較容易在體內累積，飲酒後容易臉紅正是此一體質的外在表現，同時也反映身體對酒精的整體代謝能力相對不足。

以該名患者的案例為基礎，劉博仁進一步說明酒精與乳癌之間的生理機制。他指出，酒精進入人體後會提升體內雌激素濃度，並產生乙醛等代謝物，進而增加氧化壓力並造成DNA損傷，上述過程均可能提高乳癌發生的機率。他並引述國際癌症研究的現行共識表示，就乳癌而言，目前並不存在完全安全的飲酒量，且風險會隨飲酒量增加而逐步上升。

針對像該名患者這類ALDH2功能較差、喝酒容易臉紅的族群，劉博仁表示，此類體質已被證實與食道癌等上消化道癌症風險增加有關。乳癌方面的相關研究雖仍持續進行中，但他強調，若本身有飲酒習慣且屬於酒精代謝能力較差的體質，更應盡量避免飲酒。

劉博仁以這名患者的經歷為例，呼籲女性重視整體乳癌風險因子的管理，包括家族史、肥胖、停經後體重增加、缺乏運動、長期飲酒、荷爾蒙暴露，以及是否定期接受乳房檢查，而非僅依賴單次乳房攝影。他並指出，維持理想體重、規律運動、攝取天然原型食物、充足睡眠與壓力管理，均為降低乳癌風險的具體方式。

劉博仁表示，該名患者的案例說明，喝酒容易臉紅並非無關緊要的體質差異，而是身體發出的代謝警訊。他強調，這項訊號在該名患者身上未能及早被重視，期望藉由此案例提醒有相同習慣的民眾，盡早調整飲酒行為。

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