超市優惠｜百佳/惠康/HKTVmall/Aeon8折起！9折買米油+優惠券連結

超市優惠｜百佳超市、惠康超市、HKTVmall、Aeon今個星期繼續推出優惠！惠康買米買油有9折。而百佳、惠康已宣布本周六（11日）同步88折，HKTVmall亦早已承諾逢周六日進行85折優惠，與百佳、惠康鬥減價。Aeon長達整個月的「100周年限定特賣」仍然繼續。大家又可以盡情掃貨啦！



惠康超市｜買米、油滿$150 即享9折

惠康推出「周三油米+持家日」，買齊米及食油滿$150或者買生活/廚具/餐桌用品滿$238，即享9折。包括刀嘜純正花生油3支裝（900毫升）折後價$80.9/排；優質香米5公斤折實價$48.6/包；獅球嘜粟米油支裝（900毫升）折實價$89.9/排。活動僅7月8日1天。

此外，惠康還有「今期堅係新」活動，有好多款新登場的產品。其中珍珍韓式辣麵味薯片$40/3包，平均$13.4/包；Old Mill健康雜果仁系列（100克）$40.5/2件，平均$20.3/件；Dubai Treats朱古力棒$45/件。優惠期至9日。

香港開心購物節，惠康亦推出消費滿$150減$12、滿$250減$25的優惠券，只需在超市出示優惠碼即可用，8月31日前有效。

只需透過《香港01》手機應用程式，便可一鍵領取優惠。超過350款著數優惠券，即領即用！

百佳超市｜消費滿$150 享88折

百佳7月11日將推出「盛夏狂歡優惠」，消費滿$150，即享88折。商品涵蓋糧油雜貨、人氣食品、新鮮食材及家居日用品。其中，SELECT佳之選雞肉系列$52.8/2包，平均26.4/包，原價$42.9/包；荷美爾午餐肉（12安士）$77.5/4罐，平均$19.4/罐，原價$36/罐；史雲生清雞湯（1公升3盒裝）$29.9，原價$33.9；金鳳牌泰國香米（8公升裝）$112.7，原價$128；明治牛奶（946毫升）$37/2盒，平均$18.5/盒，原價$26/盒。

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PNS網購同日亦推出限定優惠，買滿$800並輸入優惠碼【JULY8】即享全單92折；買滿$1,200並輸入優惠碼【JULY12】更可享全單88折。



HKTVmall｜同超市鬥減價 金標生抽$12.7/件

HKTVmall今期鬥減價，必買筍貨有：淘大金標生抽 (500毫升)$25.3/2件，平均$12.7/件；溫家愛廣川原味紫菜 (9包裝)$17.9/件；雀巢罐裝咖啡6罐裝 (250毫升)$30/件；一蘭拉麵博多細麵直條麵 (5食入)$104.5/件。優惠由7月7日起至2026年7月9日。

Aeon超市｜100周年限定特賣 優惠持續成個月

Aeon超市推出「AEON 100周年限定特賣 」，7月份的驚喜優惠由3日至31日。包括，泰國去骨雞扒（500克）$89/3件，原價$39.9/1件，Tefal靈巧易潔鍋（32厘米）$199，原價$439。

Aeon超市由7月3日至7月15日舉行「日本食品節」，其中日本豚肉眼火鍋片（200克）$45/包，原價$49/包；日本帶殼刺身蠔$79/包，原價$109/包；日本鳥取西瓜$239/個 ，$125/半個，$65/1/4個；MONTEUR泡芙（3件裝/6件裝），$9.9/包，原價$11.9/包。