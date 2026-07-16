香口膠好處｜通便增記憶4好處　研究證吃1類菜再嚼香口膠可降血壓

香口膠好處｜嚼香口膠（香口膠，英文：chewing gum）不只幫你清新口氣，竟然還能降血壓？有研究證實，吃1種蔬菜後再嚼香口膠，可有效降低收縮壓與舒張壓。事實上，咀嚼香口膠還有很多好處，不只防蛀牙，還能預防術後併發症。



研究顯示，吃完菠菜再吃香口膠可降血壓。（《Hi! School Love on》劇照）

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香口膠好處｜香口膠+菠菜甜菜根降血壓

一項發表於《英國臨床藥理學雜誌》的研究表示，在吃完菠菜、甜菜根和羽衣甘藍等富含硝酸鹽的蔬菜後，再咀嚼「含糖香口膠」有助讓收縮壓與舒張壓分別降低了2.7±0.5 mmHg和1.9±0.5mmHg。

該研究邀請了14名志願者讓他們一起飲70毫升的甜菜根汁，隨後將他們隨機分配為2組，一組吃含糖的香口膠，另一組則吃無糖，兩組均需咀嚼3至6小時。結果發現，含糖香口膠可讓唾液內的亞硝酸鹽含量增加了45%，血液內的增加了25%。

甜菜根中的硝酸鹽經咀嚼後會被口腔細菌轉化為亞硝酸鹽，然後會在血管內轉化為一氧化氮（NO），能擴張血管、降低血壓、促進血液循環。（magnific）

香口膠好處｜研究人員拆解關鍵原因

研究人員解釋，蔬菜中的硝酸鹽經咀嚼後會被口腔細菌轉化為亞硝酸鹽，然後會在血管內轉化為一氧化氮（NO），能擴張血管、降低血壓、促進血液循環。因此，體內亞硝酸鹽的濃度愈高，降血壓的效果就愈顯著。不過，研究人員特別提醒，這種降壓效果僅能維持短短幾個小時，不能只靠香口膠來控制血壓。

咀嚼香口膠還有防蛀牙、預防手術並發症等4個好處。（pexels）

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咀嚼香口膠4個好處

事實上，不止吃完菜後咀嚼香口膠有好處，日常生活中還能預防術後併發症、提升記憶力等好處。

1. 緩解胃食道逆流

台灣食安專家在其Facebook專頁「韋恩的食農舍生活」引述的研究指出，飯後咀嚼香口膠約10至15分鐘，能有效降低食道內的酸度，有助於緩解胃食道逆流的症狀（如反酸、火燒心）。

2. 促進腸胃蠕動助排便

台灣大腸直腸外科陳威佑醫師分享，做完腸道手術後，咀嚼香口膠，有助於預防相關併發症與副作用。例如是最常發生「手術後腸阻塞（POI）」，會引發消化不良、腹脹及排便困難，而嚼香口膠能加速體內氣體與糞便的排出。另外，若在手術時用了麻醉止痛藥等鎮定藥物，亦會影響排便，此時咀嚼香口膠能刺激唾液分泌和腸道蠕動。嚼香口膠｜防蛀牙促消化助排便醫揭2大術後益處！或致脹氣要注意

3. 提升記憶力

咀嚼本身是一種高頻率的運動，能有效增加腦部血流量，從而提升大腦的運作效率。此外，相關研究亦進一步指出，咀嚼香口膠能增強大腦中與「記憶」和「注意力」相關區域的神經活動，提升記憶力

4. 防蛀牙

據本港衛生署的資料顯示，咀嚼香口膠可以刺激唾液分泌，而唾液本身具有中和口腔酸性、修復流失礦物質的功能，可大幅減少得蛀牙的機會。建議選擇無糖的香口膠，否則效果相反。不過不能只依賴香口膠，最有效的預防蛀牙方法，始終是早晚使用含氟牙膏刷牙，並減少吃喝次數。