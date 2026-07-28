紫蘇葉功效｜鈣=牛奶2.5倍！保鮮2招防變黑忌直接冷藏+紅青色分別

紫蘇葉功效｜紫蘇葉常拿來包烤肉吃或伴刺身，好處多多，不但能調理脾胃，還能助減肥、降血脂！不過，新鮮紫蘇葉非常嫩，放進雪櫃容易枯萎，切碎後也容易變黑發苦。想保持新鮮，不妨試試以下2招，可長時間保存。此外，市面上分紅紫蘇和青紫蘇2種，到底邊種適合生吃？邊種適合炒？



紫蘇一般分為紅紫蘇與青紫蘇2種，具有不同的香氣、味道以及用途。（istockphoto）

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紫蘇葉吃法｜紅紫蘇與青紫蘇有咩分別？

紫蘇又稱白蘇、赤蘇或香蘇，是一年生草本植物，其葉片和莖皆可入藥具有調理脾胃、解表散寒等功效。紫蘇之所以自帶獨特香氣，是因為含有「紫蘇醛」，屬於揮發性精油，散發甘甜、辛辣與草本的味道。據台灣農業知識入口網的資料顯示，一般分為紅紫蘇與青紫蘇2種，具有不同的香氣、味道以及用途。

紅紫蘇與青紫蘇的分別 紅紫蘇 青紫蘇 質地 較硬 較軟 香氣 香氣濃郁 味道清新 吃法 醃漬、釀酒 生吃、拌沙拉、搭配生魚片、包烤肉 用途 主要用來增加料理的香氣或顏色 適合作為直接食用的配料

紫蘇葉被切碎或暴露在空氣中就會變黑變苦，教2招預防。（istockphoto）

紫蘇葉功效｜2招保存防發黑變苦

紫蘇葉和蘋果一樣都含有豐富的酚類物質，當被切碎或暴露在空氣中就會引發氧化反應而變黑。雖然對健康無害，但會產生苦味極影響口感。據日本媒體《grape》報導，只要將紫蘇葉浸泡冰水，就能有效去苦、防黑，長時間保持鮮綠，口感更清爽。

1. 將切碎的紫蘇葉用廚房紙包好。

2. 放入凍水中浸泡1至2分鐘。



將切碎的紫蘇葉用廚房紙包好，放入凍水中浸泡1至2分鐘。（AI生成圖片）

紫蘇籽油｜植物界魚油富含奧米加3！降膽固醇4好處 1關鍵勝橄欖油

若果是新鮮完整的紫蘇葉，千祈唔好直接放入雪櫃易枯萎變黑，試試以下4步，即可長時間保持新鮮。

1. 在玻璃杯或密封盒中，倒入約1至2公分高的水。

2. 剪掉紫蘇葉莖部末端的一小部分，可助葉片更易吸收水分。

3. 將葉子放入玻璃杯中（莖部朝下），注意水位不可淹沒葉片。

4. 用保鮮膜蓋住杯口，放入雪櫃冷藏（建議放在蔬菜保鮮盒內），大約每3天換一次水即可。



若果是新鮮完整的紫蘇葉，千祈唔好直接放入雪櫃易枯萎變黑，不妨試試簡單4步。（AI生成圖片）

紫蘇葉功效｜護脾胃、降血脂、助減肥5大功效

紫蘇葉富含鐵質與膳食纖維，營養豐富、好處多多。《本草綱目》記載，紫蘇葉性溫、味辛，屬於「解表散寒」之品，所以經常配寒涼的大閘蟹一起吃，可用於治療感冒、鼻塞，甚至是因飲食不當造成的脹氣以及腸胃不適。紫蘇營養｜減肥防貧血4大好處 3道簡單料理食譜點食最吸收？

1. 調理脾胃

據台灣農業知識入口網的資料顯示，紫蘇味辛、性溫，具有香氣，入肺、脾二經，可直接驅散脾胃的寒氣。對於因飲凍飲、吃生冷食物（如刺身、大閘蟹）而導致的胃痛、泄瀉有很好的緩解作用。

紫蘇葉伴刺身和壽司同吃，有助中和生冷食物的寒涼，保護脾胃。（Instagram @tamakin_shimokitazawa )

2. 助減肥

紫蘇葉內富含水溶性膳食纖維，能減慢胃排空的速度、延長飽足感。同時，它還能阻擋身體吸收過多的碳水化合物和油脂，並促進腸道蠕動幫助排便。

3. 降血脂

台灣食安專家在其Facebook專頁「韋恩的食農生活」中指出從紫蘇葉中提取出來的紫蘇籽油被譽為「植物界的魚油」，它含有的α-亞麻酸會在體內轉變為EPA，可以減少壞的（LDL）膽固醇和三酸甘油脂。紫蘇籽油｜植物界魚油富含奧米加3！降膽固醇4好處 1關鍵勝橄欖油

4. 補鈣

每100克紫蘇葉就含有250毫克的鈣，是牛奶的2.5倍，可護齒、強健骨骼、此外還富含鐵質、鉀能排鈉消水腫。

5. 保護視力

紫蘇葉富含維他命A、β-胡蘿蔔素以及花青素，可護眼、促進代謝。維他命A、β-胡蘿蔔素是脂溶性營養素，可配油脂一起吃，幫助身體吸收。

參考資料：台灣財團法人乳癌防治基金會