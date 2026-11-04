咖啡抗氧化力關鍵不是沖煮　醫揭最佳烘焙區間和原理　健康有營養

台灣恆新復健科診所醫師王思恒引述國外研究指出，影響咖啡總抗氧化力的關鍵並非沖煮方式，而是烘焙度。抗氧化力最高的並非極淺焙，而是落在淺焙至中焙之間，顛覆許多人的觀念。



王思恒在Facebook專頁「一分鐘健身教室」發文說明，咖啡中最主要的抗氧化物是綠原酸，但綠原酸容易被烘焙的高溫破壞。咖啡豆烘得越深，綠原酸流失越多，通常淺焙保留最多，深焙剩下最少。決定攝取多少多酚的關鍵，在於購買的咖啡豆烘焙度，而非手沖或濾掛的沖泡時間。

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烘焙過程雖然會破壞綠原酸，但同時也會透過梅納反應產生名為「類黑精」的抗氧化物，這也是賦予咖啡褐色與香氣的來源。深焙咖啡的綠原酸雖然減少，卻有類黑精彌補部分抗氧化力。在兩股力量交互作用下，整杯咖啡的總抗氧化力高峰，剛好落在淺焙到中焙之間。

針對沖煮時間的影響，王思恒表示差異並非最關鍵的因素。不同沖煮方式萃取出的抗氧化濃度確實不同，例如義式濃縮咖啡（Espresso）雖然僅沖煮約30秒，但因濃度極高，每1毫升的抗氧化濃度居冠。若採用手沖方式，大約3分鐘是萃取抗氧化物的最佳時間點。

王思恒提醒，許多人習慣鑽研水溫、沖泡幾分鐘等細節，但真正決定咖啡抗氧化物含量的核心仍是烘焙度。與其糾結沖煮秒數，不如優先挑選淺焙至中焙的咖啡豆，不僅比計算秒數更有效，也能獲得最高的健康效益。

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