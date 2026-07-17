淋巴肉｜網民餐廳驚現淋巴肉恐中毒腹瀉！3招分辨 認住3顆粒勿吃

淋巴肉危害｜淋巴肉分辨｜近日有網民在社交平台分享，指在韓樂吃下午茶時吃到淋巴肉，被嚇到不敢吃。很多人一聽到淋巴肉就「談之色變」，究竟什麼是淋巴肉？與槽頭肉有咩分別？又該如何分辨？



淋巴肉｜網友吃豚肉炒烏冬驚見淋巴肉

近日有網民在Threads分享，在主打新派「韓意融合料理」的餐廳的韓樂（Momoku）買了豚肉炒烏冬作下午茶，但吃時發現豬肉表面佈滿密密麻麻的顆粒，被嚇到不敢再吃，於是發文求助廣大網友。

貼文隨即引發熱議，有網友表示，自己之前在同一餐廳吃韓式辣豬肉炒年糕時，也遇過同樣的豬肉，並直言「好像長了皮膚癌一樣，最終一口沒吃便結帳離開」。不過，不少網民一眼認出，指這就是「淋巴肉」。

「淋巴肉，好多毒素。因打針由頸部注射！」

「淋巴肉或腫瘤肉都唔食得，好多毒素累積」

「病變組織」



淋巴肉危害｜淋巴肉是什麼？有什麼危害？

淋巴肉是指未摘除淋巴結、脂肪瘤和腺體（如甲狀腺）的肉。淋巴結是動物的免疫器官，負責過濾和清除體內的病毒與細菌。如果動物本身有病，淋巴結就可能積存大量的細菌、病毒。若不小心誤食，極易引起下列症狀：

腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐



另外，該部位包含甲狀腺，含有甲狀腺激素，極耐高溫，誤食後可能會導致：

甲狀腺毒症（包括心慌、頭痛、發熱、心律失常、嘔吐等症狀）



淋巴肉與豬頸肉有咩分別？

所有動物都有淋巴肉，但豬的頸部淋巴結特別集中，因此淋巴肉在日常生活中多被認為是豬的「槽頭肉」（豬頸肉），即位於豬頭與軀幹連接部位的肉。早前央視「315晚會」曝光安徽阜陽多家預製菜工廠，長期用槽頭肉冒充五花肉來製作「梅菜扣肉」。工廠工人更表示「腺體都還在，剔乾淨了肉就不夠厚」，甚至直言連自己都不敢吃。

豬肉未煮千萬別洗！專家教1招保存延長保鮮 4步輕鬆去腥冷水泡？

不過，據《中國食品安全網》的資料顯示，槽頭肉不等於淋巴肉，因為只要按照規程經過修整（如摘除甲狀腺、腎上腺、病變淋巴結）並通過國家檢疫的槽頭肉，就可以合法售賣和食用，只不過是賣相和口感比較差而已。此外，就算不小心看到或吃到淋巴肉，也不用自己嚇自己。因為要吃到生病，必須要同時出現3情況：

~動物本身生病

~大量病變結節未被清除

~大量食用



淋巴肉在切面上，通常會呈現三白色、三黃色或三粉色的球狀小顆粒。（來源：中國軍網）

豬肉先浸冷水？雞肉勿直接水洗？專家提醒處理次序錯小心食物中毒

淋巴肉分辨3招

很多人一見到肉上出現一粒粒的白色點就懷疑是淋巴肉，實則非然。有些帶有「筋膜」的肉在加熱後，裡面的「筋」就會膨脹，冒出許多顆粒狀的小泡泡，屬於正常情況。若實在擔心，可以觀察下，若果產生的泡泡比較大顆、分佈稀疏，而且沿著筋膜像帶子一樣排列，就可以安心吃。那麼如何分辨真正的淋巴肉？

1. 淋巴肉在切面上，通常會呈現三白色、三黃色或三粉色的球狀小顆粒。

2. 若聞到有明顯的腥臭味就是淋巴肉。

3. 淋巴肉韌性極強，即使煮熟也很難嚼碎。



參考資料：央視網、中國軍網