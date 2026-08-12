藍莓成熟後花青素暴增！專家教1盆水揀超甜藍莓＋挑選4招非大就好

藍莓功效｜藍莓熟度｜藍莓被譽為「超級食物」，好處多多。但有時最怕吃到未成熟、酸到牙軟的藍莓。而藍莓的成熟度也會影響它的營養價值。想避開酸藍莓？專家教用一盤水輕鬆分辨。



（Urszula@Pixabay）

藍莓功效｜研究證藍莓愈熟花青素愈高

藍莓富含花青素、維他命C\K以及膳食纖維，有增免疫力、護眼、護心血管等功效。當中最出名的是，其抗氧化力是維他命C的20倍。然而，藍莓的營養價值與成熟度息息相關，一項發表於《ScienceDirect》的研究表示，藍莓在成熟的過程中，果實的顏色會由綠色漸變為藍紫色，花青素以及多酚類的含量都在成熟的後期達到高峰，意味著熟的藍莓不止甜，抗氧化力更呈現「爆炸式」激增。

成熟藍莓與未成熟的區別 成熟藍莓 未成熟藍莓 顏色 深藍色、紫黑色 青綠色、淡粉色 味道 甜美多汁 酸、帶有苦澀味 花青素含量 最高 偏低

（magnific）

冷凍藍莓花青素激增25% 農藥少更吸收4大好處！配3食物功效倍增

藍莓功效｜大≠甜 專家教1招揀甜藍莓

如何挑選又甜又營養的藍莓？第一步就是別再迷信「愈大愈甜」，因為藍莓大小和甜度沒有直接關係。據美國飲食與生活的媒體《Daily Meal》報道，園藝學家克里斯·恩羅斯表示，只要用簡單的「浸水法」，就能挑出成熟度最高、最甜的藍莓。

做法：將藍莓放入凍水中，沉入水底的是成熟的藍莓，反之浮上來的就是未熟。



恩羅斯解釋，因為完全成熟的藍莓含糖量較高、密度較大，所以會沉入水底，相反地，未成熟的藍莓含糖量低、密度小，會浮在水面上。

揀新鮮藍莓4招

至於未熟的酸藍莓別丟，可以放入雪櫃冷藏，過一段時間便會變熟。此外，還可試試以下4招揀新鮮藍莓。藍莓禁忌｜母子吃瓶蓋大藍莓齊腹瀉！醫揭2關鍵+最佳尺寸宜吃多少

1. 看果粉

藍莓表面的「白粉」，實則是果粉，有保護果實、減少水分蒸發、抵抗細菌入侵等作用。果粉愈多，藍莓就愈新鮮。

藍莓表面的果粉愈多，就愈新鮮。（來源：光明網）

蔓越莓/桑椹/覆盆子5莓果功效不同哪種防癌？1種維他命C高藍莓4倍

2. 看果色

要選藍紫色、果身圓潤飽滿的，切不可選發綠、發黑、發暗的果實，代表沒熟透或者過熟。

3. 捏硬度

輕捏一下果實，若覺得結實、有彈性可選。如果發軟，即代表已經變質。

新鮮藍莓，果臍應該是乾燥、緊縮的，若看起來濕嗒嗒，甚至摸起來黏糊糊的，就不建議購買。（來源：光明網）

4. 查果臍

果臍（即底部）是藍莓最脆弱的地方，極易發霉。新鮮藍莓，果臍應該是乾燥、緊縮的。若看起來濕嗒嗒，甚至摸起來黏糊糊的，就不建議購買。