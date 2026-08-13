抗癌食物｜研究揭6大抗癌蔬菜：西蘭花奪榜首　蒜頭椰菜皆有上榜

根據世界癌症研究基金會（WCRF）及美國癌症研究所（AICR）的研究資料，西蘭花（青花椰菜）、羽衣甘藍、大蒜、椰菜（高麗菜）、蘆筍與菠菜，被列為6大抗癌蔬菜，全數均為菜市場可購得的平價食材。



西蘭花在6大蔬菜中拿下榜首，關鍵在於其所含的硫代葡萄糖苷，進入人體後可轉化為蘿蔔硫素（Sulforaphane）。研究發現，蘿蔔硫素具有抗氧化、對抗發炎反應，以及活化體內解毒酵素的潛力，使西蘭花在抗癌蔬菜中脫穎而出。

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同屬十字花科的羽衣甘藍緊追在後，以第2名入榜，其維生素C、維生素K、葉黃素、玉米黃素及類胡蘿蔔素含量豐富，被視為營養密度極高的超級蔬菜。

許多人熟悉的大蒜以第3名入榜。大蒜含有大蒜素（Allicin）及多種含硫化合物，有研究指出，經常攝取大蒜的人，罹患腸癌、胃癌等消化道系統癌症的風險相對較低。烹調前若先將大蒜拍碎並靜置10分鐘，可幫助充分釋放活性成分，效果更佳。

第4名椰菜同屬十字花科，其所含的硫代葡萄糖苷（Glucosinolates）在切開或咀嚼後，會轉化為異硫氰酸酯（Isothiocyanates）等活性物質，研究發現此類植化素具有抗氧化及促進體內解毒酵素活性的潛力。

第5名蘆筍則以高纖、低熱量著稱，富含葉酸、維生素K與維生素C，膳食纖維含量高，對有減重需求或便秘困擾者尤為適合。

榜單末位由菠菜以第6名作結。菠菜富含葉酸、維生素C、維生素E、β-胡蘿蔔素及葉黃素，其中葉酸有助於細胞正常生長與DNA合成，孕婦應確保攝取足夠葉酸，以支持胎兒神經系統發育；類胡蘿蔔素則具有抗氧化作用，有助降低自由基所造成的氧化壓力。

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