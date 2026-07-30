招聘蘑菇採摘員 月入2萬冷氣房免學歷！過來人揭真相隨時損手爛腳

蘑菇採摘員｜筍工｜近日，元朗一家本地養殖場公開招聘「蘑菇採摘員」，底薪連獎金最高可達2萬元，而且可以在冷氣房工作，還無學歷門檻。該職位一出，隨即惹起熱議，不少網民都好奇點解會咁高人工。究竟採菇員的工作內容是什麼？又有咩難度？



近日，元朗一家本地養殖場公開招聘「蘑菇採摘員」，底薪連獎金最高可達2萬元，而且可以在冷氣房工作，還無學歷門檻。（easyjobs853截圖）

筍工招聘｜蘑菇採摘員 月薪高達$20,000

根據招聘網站的信息顯示，該職位為元朗區的一個蘑菇供應商及養殖場的「蘑菇採摘員」，主要負責在冷氣菇房內採摘蘑菇，其招聘條件及福利待遇都相當不錯。

蘑菇採摘員招聘詳情 薪資待遇 月薪約$10,000至$20,000（底薪連獎金，視乎蘑菇產量而定） 入職條件 免學歷，只需具備一般粵語及普通話溝通能力，懂讀寫中文即可 工作時間 每周工作6天（輪休），上午8時至下午5時，共8小時 福利項目 提供膳食津貼、在職培訓、酌情性花紅及晉升機會

按圖看蘑菇採摘員的實際工作環境：

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蘑菇採摘員｜網民質疑：底薪連1萬都無！

這類職位在求職市場上相當少見，加上在冷氣房工作又無學歷要求。所以有不少網民都質疑究竟有無2萬。

「底薪連獎金高達=總收入低過」

「人工10,000至20,000就一定係10,000」

「真係冇經驗8000$」

「上年同樣差唔多時間我朋友打過去，佢話好似講一句要抬起某一啲工具或者喺高空工作得唔得？估都係呃人去做，一定冇2萬$」

「每月底薪連獎金1萬起，即係我之前無估錯，底薪連1萬都無。」



蘑菇採摘員在求職市場上相當少見，加上在冷氣房工作又無學歷要求，所以有不少網民都質疑究竟有無2萬。（magnific）

不過也有網友聯想到近年大受歡迎的手機遊戲《皮克敏》（Pikmin），紛紛表示有「打蘑菇」經驗的可優先考慮。

「打開菇既皮友出發喇」

「皮友係會貼錢出黎採菇，唔使出糧架🍄🍄🍄」

「具備N年皮克敏打菇經驗優先考慮」



網友聯想到近年大受歡迎的手機遊戲《皮克敏》（Pikmin），紛紛表示有「打蘑菇」經驗的可優先考慮。（網上圖片）

蘑菇採摘員｜實際工作內容真相！有受傷風險

不過，也有網民提醒菇房的實際工作環境未必舒服，還直言味道臭過屎，必定有蛇蟲鼠蟻。此外，有在澳洲工作過的「內行人」分享，採摘時很輕鬆，但換種植用的木糠時，會搬到崩潰。究竟蘑菇採摘員的真實工作內容是什麼？旅遊網誌「粉兔's 旅行箱軌跡」作者Melita就分享了她在澳洲蘑菇場的工作經歷。

1. 首先最主要的職責是摘蘑菇、切除菇蒂並裝箱。

2. 日常需清洗菇房工具與平台。

3. 工作時需要搬重物，會有受傷風險。



採摘時，上下層採菇人員必須錯開位置，避免砸傷。新手通常速度較慢，大約需要1到2個月的時間來熟悉技巧。而且採收速度與獎金掛鉤，同事間會有競爭。不過，即使有這些挑戰，Melita仍認為蘑菇採收是最輕鬆的農場工作之一，其舒適度甚至勝過藍莓與車厘子。

有機蘑菇、一般蘑菇分別

蘑菇本身是真菌，具有極強的吸附能力，其生長環境會直接決定純淨度與風味。隨著本地菇業的發展，市面上除了常規蘑菇，也越來越多標榜「有機」的產品。而有机蘑菇與常規蘑菇的核心差異，在於「培養土」的成分與「化學藥劑」的使用。

有機蘑菇與一般蘑菇區別 有機蘑菇 一般蘑菇 培養土 使用100%經認證的有機材料（如無化學殘留的麥稈、木糠等） 用常規農業副產品 農藥方面 嚴格禁止使用合成化學農藥與殺菌劑。 在合法的範圍內可用殺菌劑、殺蟲劑 食用安全 無化學殘留，對嬰幼兒、孕婦或慢性病患者的肝腎負荷最低。 據美國USDA檢測，部分常規菇樣本含有微量殺菌劑殘留，長期累積可能會影響健康。

參考資料：黑龍江天錦食用菌有限公司