喝茶比喝水更健康？研究揭飲茶降阿茲海默症風險　秋季適合白茶

夏天一到，出汗多了，補充水分也成了很多人的日常話題。有些人日常只喝白開水、瓶裝水，很少喝茶或喝飲料，還有些人總覺得白開水沒有味道，喜歡喝茶。



那麼長期飲用白開水與長期喝茶的人，在身體健康方面誰更佔優勢呢？

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長期喝白開水的人 身體健康有甚麼優勢？

白開水、瓶裝水是生活中我們喝得較多的，清淡解渴、無色無味。因為沒有糖、咖啡因、任何色素添加劑等，所以不會對身體造成額外的負擔。

雖然白開水極其普通，但對人體的生理機能具有重要的調理作用，包括維持生理平衡、促進新陳代謝等。那麼長期喝白開水的人，身體健康有甚麼優勢？

1. 身體狀態好

白開水在維持體內水分平衡、保障身體細胞正常功能方面發揮着重要作用。它是體温調節、營養物質運輸以及廢物排出等生理過程的關鍵參與者。

2. 新陳代謝好

我們身體裏各種器官代謝、生化反應的過程都離不開水分。

充足的水分攝取，對於維持人體新陳代謝的正常運作具有不可或缺的作用。水分能夠有效地促進體內的新陳代謝過程，進而有助於維持健康的體重和體型。

3. 心臟更健康

2022年3月，一項研究表明，每天補充足夠的水分可以降低患心衰的風險，並減緩心臟功能的下降。

研究人員解釋，我們每天喝水，血液中的「血清鈉」就會發生變化。而如果每天飲用足夠的水，則可以降低血液中的「血清鈉」，更有利於心臟健康。

4. 不容易便秘

大部分的便秘患者大多都存在喝水量不足的情況。因為糞便在腸道內停留時間過長，其所含水分被腸道大量吸收，使大便變得難以排出。

便秘的人喝水最好是大口大口地喝（即喝滿口）吞嚥動作快一些，這樣水能夠儘快地到達結腸，同時刺激腸蠕動，改善便秘的症狀。

5. 很少有結石

很多尿路結石的發生都和飲水不足有關，長期保持一個健康的喝水習慣能有效預防各類結石。而多喝水能沖洗尿路，有利於預防結石形成，以及促使尿石排出。

6. 痛風風險低

喝水對預防痛風的發生也起着至關重要的作用，嘌呤易溶於水，痛風患者多喝水是有好處的，有利於尿酸的排出，預防尿酸腎結石，延緩腎臟進行性損害。

7. 感冒好得快

感冒發燒時，一句「多喝水」可不是甚麼敷衍的話，多喝水確實對感冒有一定緩解作用，補充體液流失，避免虛脱。

另外，多喝水還能促使出汗和排尿，加速體內細菌和病毒排出。

長期喝茶的人 身體健康有甚麼優勢？

生活中愛喝茶的大有人在，紅茶、綠茶、白茶、烏龍茶、茉莉花茶……很多「茶友」都有自己的獨特喜好。

這些長期喝茶的人，身體健康有甚麼優勢呢？

1. 「三高」風險低

2021年5月，中華醫學會主辦的《中華老年醫學雜誌》刊發的一項綜述研究《飲茶與老年代謝綜合徵關係的研究進展》中指出，喝茶可以調節老年人群的「代謝綜合徵」。

研究指出，茶葉中富含對人體有益的多酚類物質，如兒茶素具有抗氧化、降低血壓、降低血糖並改善胰島素抵抗、降低血脂水平、減少體脂形成等諸多功效。

2. 心血管病風險低

2018年發表在《美國心臟協會雜誌》的一項研究發現，喝茶有助於降低心血管疾病風險。

長期堅持飲茶的人高密度脂蛋白膽固醇(好膽固醇)水平下降得更慢，心血管疾病的風險降低8%。

3. 患阿爾茨海默病風險低

2022年發表在《自然》子刊上的一項研究結果顯示，與不喝茶的人相比，喝茶可使患阿爾茨海默病的風險降低16%。

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喝水喝茶都要適量

無論喝水還是喝茶，都需要注意「合適的量」。

比如，「每天要喝8杯水」的說法流傳甚廣，也有不少人堅持照做，但其實這個標準並不適合所有人：

1. 普通人群的飲水量標準

《中國居民膳食指南（2022）》指出，低身體活動水平下的成年男性每天應喝1700ml，成年女性每天應喝1500ml。

而如果天氣熱、空氣乾燥、出汗多等，則要根據實際情況適當增加飲水量。大家可以留意一下自己的小便，如果顏色淺黃、清澈、量足，說明飲水量基本充足，否則就需多喝點水。

2. 特殊人群要控制飲水量

(1) 正在服藥治療胃潰瘍的患者

藥物中含有硫糖鋁、氫氧化鋁凝膠等物質，會對胃黏膜形成保護，若喝水太多，可能會降低藥效，不利於病情的恢復。

(2) 慢性腎病患者

腎功能受損時，喝進去的水不能正常排泄到體外，因此要控制飲水量。一般，全天適宜的水量（包括喝水及飲食中的水液）= 500ml+前一天小便量。

(3) 尿毒症患者

此時的喝水量需要根據自己體重的變化來決定。每天可以在固定時間稱量體重（排尿後早飯前比較合適），每天體重的增加不宜超過體重的0.5%；另外，兩次透析期間體重增長＜3%，從而保證透析效果。

(4) 心衰患者

大量飲水會造成迴心血量增多，從而增加心臟負荷，加重病情。心衰嚴重者，飲水量甚至需控制在800ml以內，具體要遵醫囑。

3. 茶葉也並不是人人都能喝、隨時都能喝的 喝茶，講究「四個不」

(1) 不適合喝茶的人群

患有神經衰弱、失眠、甲狀腺功能亢進、結核病、心臟病、胃病、腸潰瘍的病人都不適合飲茶，尤其是濃茶；還有哺乳期或懷孕婦女和嬰幼兒也不適合飲茶。

(2) 晨起、睡前不品，餐前、後不飲

晨起空腹喝茶會稀釋胃液，降低消化功能；茶有提神興奮、利尿作用，睡前喝會影響睡眠質量。更建議上午十點左右飲茶。

茶鹼能抑制胃液分泌，飯前喝茶不利於消化吸收；飯後立即喝茶，茶中的鞣酸，會影響人體對蛋白質、鐵質等的吸收。所以建議飯後1小時喝。

(3) 服用部分藥物時不喝

一些需要服用鎮靜助眠藥物、抗心律失常藥物的人群，不建議飲茶，因為茶葉內含有的茶鹼等成分會降低藥效，對於病情的控制較為不利。

(4) 不宜過濃

濃茶中含有較高的氟，常喝濃茶會損害腎臟，增加腸胃負擔，還容易引起「茶葉型氟中毒」。

因此，健康的成年人一日飲茶12克左右，每次3克，用150毫升水沖泡是適宜的。

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牢記四點正確補水更健康

不管是喝茶還是喝白開水，都需要注意4點：

1. 主動喝

不要等到口渴才喝水，因為口渴，其實是身體明顯缺水的信號。隨着機體失水量增加，還會伴隨尿液顏色加深、皮膚乾燥、口舌乾裂、聲音嘶啞及全身軟弱等表現。所以最好每隔半小時補充一次。

2. 慢慢嚥

即使口渴了，也不要大口喝水。如果大口喝下太多水，會導致水分快速進入血液，經過腸內吸收後血液會變稀，短時間內的循環血流量就突然增加了，容易加大心肌耗氧量，加重心臟負荷。

正確的方法是，小口慢飲，尤其是本身有心腦血管問題的人，更要慢慢喝，少量多次飲用為宜。

3. 別太燙

過熱的水（超過65℃）會燙傷食管黏膜，長期如此，食管黏膜反覆損傷、修復，容易引發炎症甚至癌變。

4. 選對品種

茶的品種有很多，要學會根據時間選擇：

春季陽氣生髮，易致肝陽上亢，所以適合喝綠茶，疏肝解鬱

夏季天熱，心血管事件高發，適合喝全發酵的紅茶

秋季乾燥，易耗傷津液，適合喝白茶，清熱潤肺

冬季天冷，腎臟需要藏精過冬，而黑色入腎，所以適合喝黑茶



總的來說，喝茶和白開水沒有孰優孰劣，最重要的是合適和適量。

夏天建議大家少量多次、主動補水，高温天氣出汗增多，應養成定時喝水的習慣，不要等到明顯口渴再喝水。

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