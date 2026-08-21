花生醬好處｜研究證：日吃花生醬增肌肉爆發力防跌倒　護腦4好處

花生醬好處｜增肌飲食｜人的肌肉量一般到30歲後，便逐漸下降，到了50歲下降的速度會逐漸加快，容易導致肌少症，增加跌倒、骨折的風險。想要留住肌肉，方法可能比你想的還要簡單。有研究證實，吃花生醬就能大幅增加肌肉爆發力。宜吃多少最好？



有研究證實，吃花生醬就能大幅增加肌肉爆發力。

認知障礙自我檢測｜聞花生醬1分鐘測腦退化！專家揭1關鍵檸檬都得

花生醬好處｜研究證每天3匙花生醬 6個月即增肌肉爆發力

肌肉流失的原因有好多，例如年齡增長、久坐不動、蛋白質攝取不足、身體發炎等。據日媒《Yoga Journal》所引述的一項來自澳洲的研究證明，每日吃3匙花生醬即可增加肌肉爆發力，預防跌倒。該研究團隊邀請了120名65歲以上、有跌倒風險的長者，並將他們分成2組。

~一組每日吃約3匙（43克）的花生醬

~另外一組則保持日常飲食



6個月後，研究人員測試他們的身體機能發現，2組的走路速度沒有差別，但在「5次重複起立」的測試中（即測量不靠手臂撐扶、連續站起、坐下，再站起5次的時間），「吃花生醬組」平均快了1.2秒。研究人員解釋，別少看這1.2秒，因為每老一歲，做這個動作的時間就會變慢一秒，所以「快一秒」代表有很大的改善。

此外，他們的下肢力量也明顯提升，每公斤體重平均增加0.27瓦的力氣，以60公斤的長者為例，他的雙腿總共多出了16.2瓦的力氣。值得注意的是，吃花生醬改善的並非肌肉力量，而是肌肉爆發力，對於長者而言，無論是上下樓梯、或者是跌倒時支撐身體都需要爆發力的支持。

吃花生醬改善的是肌肉爆發力，對於長者而言，無論是上下樓梯、或者是跌倒時支撐身體都需要爆發力的支持。（magnific）

增肌飲食｜30歲後肌肉流失 營養師推3類食物增肌強骨+點烚蛋最好

花生醬好處｜專家拆解關鍵 為何偏偏選花生醬？

至於為什麼選用花生醬？研究人員解釋，43克花生醬就約含10克蛋白質和20克脂肪，其中大部分都是不飽和脂肪酸，富含維他命、礦物質、抗氧化劑以及膳食纖維。而且堅果是「地中海飲食」的重要組成部分，有抗發炎和抗氧化等好處。研究人員想探討，這些豐富的營養素，能否有效減緩肌肉流失。

花生醬4大好處：護心血管＼預防糖尿病＼增記憶力

今次的研究還打破了花生醬「熱量高」的迷思，因為參與者連續6個月每日都吃花生醬，但他們並沒有變重。日常適量吃花生醬，還有以下4大健康益處。

1. 護心血管

花生醬富含不飽和脂肪酸，有助於降低「壞」膽固醇，從而患心臟病與冠心病的風險。

2. 預防糖尿病

花生醬有助改善胰島素敏感性，哈佛大學的一項研究指出，每周吃5次或以上堅果＼花生醬的女性，罹患第2型糖尿病的風險降低21%。

3. 補充蛋白質

花生醬的蛋白質含量高達24%至36%，相當於牛奶的8至10倍，是日常補充蛋白質的良好來源。

4. 增強記憶力

花生醬富含人體必需的8種氨基酸，其中穀氨酸和天門冬氨酸含量較高，能有效促進腦細胞發育、增強記憶力。

花生醬食譜1：花生醬純素芝士蛋糕

【素食食譜】免焗甜品花生醬純素芝士蛋糕 配朱古力香濃絲滑易做

花生醬純素芝士蛋糕食譜

花生醬食譜2：花生酥

【花生酥食譜】鬆化香甜吃不停口 花生醬與曲奇完美結合

花生酥食譜

+ 2

參考資料：《科普中國》、香港衛生署長者健康服務