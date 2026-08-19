溏心蛋食譜做法｜不失敗8秘訣冷或熱水下鍋煮？醬汁加1飲品更甘甜

溏心蛋要煮多久？怎麼做？溏心蛋做法簡單，是很多人喜愛的雞蛋料理，在中餐菜館，它是餐前的頭盤小食，在拉麵店，它也是加錢都要吃的配菜。不過，很多人都覺得自己做溏心蛋是很高難度的事，不知道要煮多久時間，不知如何掌握火候，方能做出生熟度適中的質感。記者早前也本著賭一把的心態去試做溏心蛋，豈料竟然一次便成功！此外，記者也在醬汁加了一種飲料，味道更加提升了。

攝影：鄧穎琪



溏心蛋醬油汁做法

溏心蛋是什麼呢？就是蛋白熟，但蛋黃半熟、未完全凝固的狀態，這樣如膏狀的蛋黃比起熟透的烚蛋蛋黃更討喜，難怪大受歡迎。除了直接食用，很多人都會用醬汁把溫泉蛋醃漬過夜，例如：花雕汁、醬油等等，今次記者就參照網上看到的秘方，在平凡的醬油汁加入可樂，效果究竟如何？醬油的比例又是怎樣？以下就會揭曉。

請按下圖睇可樂溏心蛋的製作材料、詳細步驟和8個貼士：

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溏心蛋醬汁材料

醬油100毫升

味醂100毫升

可樂300毫升

溏心蛋做法 要煮多久時間?

1.醬油、味醂、可樂加到鍋中。

2.以小火煮至微滾，再煮約1分鐘，並放涼備用。可樂汁會愈煮愈多泡，這是正常現象。

3.用大頭針在蛋的氣室（即較闊的底部）刺一個小孔，盡量用陰力。

4.煲滾一鍋水。用罩篩或湯匙盛著雞蛋，緩緩下鍋，夠鐘即盛起。

*今次用的是日本蛋，事前存放在雪櫃冷藏，非室溫蛋。約需6分30秒，烚室溫蛋則6分鐘。

5.將雞蛋放入冰水中浸泡，讓它降溫，蛋殼便很容易脫落。

6.把剝好的蛋放在保鮮盒中，倒入可樂醬油汁，完全蓋過雞蛋。

7.放入雪櫃冷藏過夜，即可食用。

溏心蛋醬汁比例

醬油、味醂、可樂的比例為1:1:3，可酌量調整

溏心蛋小貼士

溏心蛋是冷水下鍋嗎？

1.用滾水烚蛋，以免蛋殼一下子裂開，在氣室刺一個小孔讓壓力有「出口」，自然沒那麼易破裂，稍後剝殼亦會更易。

2.有人不知冷水還是熱水下冷好，即使食譜建議「冷水」，你家跟我家的冷水都會有溫度差異，所以統一用攝氏100度的熱水較易掌握。

3.鍋中加少許鹽，那麼即使蛋白在烚煮期間流出來，鹽也可將蛋白質凝固。

4.醃蛋可用窄身的容器或準備較多醬汁，以免醃漬完的雞蛋會變成「陰陽色」。

5.也可蓋上一張廚房紙，讓它吸完醬汁後能令雞蛋保持濕潤。

溏心蛋實驗大成功！

溏心蛋完成後，蠻有成功感，事前很擔心會失敗，但切開雞蛋後，見到有蛋黃漿黏在刀子上，而且蛋黃也是理想的膏狀狀態，跟餐廳吃到的真的沒兩樣。加了可樂去醃漬的溏心蛋，味道未至於有太大分別，但比起純粹的醬油鹹味，更多了一份甘甜，相當不俗。其實除了用可樂醬油汁之外，去年大熱的韓式「麻藥溏心蛋」，以及「花雕溏心蛋」亦是很受歡迎的冷盤，各位又有興趣知道怎麼做嗎？

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