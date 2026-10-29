抗炎食物生吃效果更好 營養師推9抗氧化蔬菜 洋葱降心血管風險
撰文：快科技
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據報道，食物中含有許多能夠對抗炎症的營養成分，但這類物質對熱較為敏感。營養師建議，以下幾種食物在生食的情況下，抗炎效果往往更為理想。
首先是捲心菜、白菜心和蘿蔔，它們都富含硫代葡萄糖苷，有助於抗氧化和抗炎。
其次是紫甘藍，其中含有豐富的花青素，這種植物色素在溫度超過60℃時穩定性會明顯下降。
青椒和彩椒同樣值得關注，每100克青椒的維他命C含量為130毫克，在常見蔬菜中位居首位，彩椒的含量也達到104毫克每100克，遠高於大多數其他蔬菜。
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洋蔥富含槲皮素，具有很強的抗氧化作用，還能在一定程度上降低心血管疾病的發病風險。芹菜中富含的芹菜素和木犀草素都屬於黃酮類化合物，在弱鹼環境下加熱容易降解，因此較嫩的芹菜更適合涼拌生吃。
花生紅皮中富含的原花青素和白藜蘆醇同樣有助於抗炎，但它們都怕熱，生食效果更佳。
需要注意的是，如果本身腸胃功能較弱，最好將食物做熟後再食用，以免引發不適。飲食規律是維持身體健康的基礎，一日三餐定時定量，能讓消化系統形成穩定的工作節律，保證營養吸收效率，同時避免血糖大幅波動。
不要暴飲暴食，一次性攝入過量食物會迫使胃部過度擴張，加重消化負擔。規律進食有助於維持正常的代謝節律，讓各器官擁有充足的運轉和休息時間。
在膳食搭配上，每餐應注重營養均衡。主食要做到粗細搭配，保證充足的蛋白質攝入，多吃蔬菜水果，適量攝入健康脂肪，並控制油鹽糖的用量。健康的飲食習慣需要日積月累的堅持，每一餐都值得認真對待。
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