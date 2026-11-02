電解質水好處禁忌｜防脫水抗疲勞小心過量恐心臟驟停！4類人不宜

電解質水好處｜市面上的電解質水（英文：Electrolyte water）有好多，例如：寶礦力水特 (Pocari Sweat)、水動樂 (Aquarius)、佳得樂 (Gatorade)等。許多人運動完後大汗淋漓，想補充電解質、快速恢復體力，會喝電解水。到底電解質水是什麼？有什麼好處？什麼時候喝最好？有沒有飲用禁忌？



市面上的電解質水有好多，寶礦力水特 (Pocari Sweat)、水動樂 (Aquarius)、佳得樂 (Gatorade)等都屬於電解質水。(資料圖片)

電解質水好處｜電解質水是什麼？

據美國生活網站《Real Simple》報道，營養師艾琳喬特（Erin Jowett）解釋，電解質水富含鈉、鉀和鎂等礦物質，有助調節體液平衡，幫身體快速補水，亦能有效補充因出汗或生病流失的電解質。

電解質水富含鈉、鉀和鎂等礦物質，有助調節體液平衡，幫身體快速補水（magnific）

電解質水好處｜防脫水／緩解疲勞3大功效

電解質水好處【1】維持神經與肌肉的正常運作

鈣、鎂、鉀離子負責控制肌肉收縮與神經傳遞。運動時若大量出汗，很容易出現抽筋、肌肉無力等情況，及時喝電解質水有助避免並緩解疲勞。

電解質水好處【2】預防脫水

經常在高空工作（或高溫戶外作業）或在高溫環境下工作的人，身體極易脫水，出現口乾舌燥、頭暈、頭痛、心跳加速等症狀，嚴重時有機會引發休克，喝電解質水比白開水更能有效緩解脫水症狀。此外，當腹瀉、嘔吐時，身體亦會流失水分和礦物質，導致口乾和全身虛軟，建議優先選擇藥店賣的「口服電解質補充液」，幫助緩解。

電解質水好處【3】預防水中毒

水中毒即「低血鈉症」，長時間大量出汗後若只單純喝白開水，會稀釋血液中的鈉離子濃度，引發頭暈、嘔吐甚至昏迷。而電解質水則能有效穩定血鈉濃度，預防低血鈉。

電解質水可以每天喝嗎？攝取過量壞處？

雖然電解質水好處多，但絕不可當水飲！一般在戶外活動時或大量出汗之後飲用。若長期過量會導致鈉、鉀超標，出現高鈉血症或高鉀血症。

高鈉血症或高鉀血症4症狀：

1. 肌肉無力

2. 血壓飆高

3. 心律不整

4. 嚴重甚至心臟驟停



日常補充建議優先選擇低糖或無糖的電解質水，也可以選擇自製。不過，無論選擇哪一種電解質飲品，建議「少量多次」，每次一小口，並隔 15至20分鐘再喝，這樣才能確保水分與電解質被身體充分吸收。

日常補充建議優先選擇低糖或無糖的電解質水，也可以選擇自製。（magnific）

2步自製電解質水

材料：

水1公升

食鹽2.6克

葡萄糖13.5至20克

檸檬片或橙片適量



做法：

1. 將鹽和葡萄糖加入水中攪拌均勻。

2. 再放入檸檬片或橙片即可。



電解質水禁忌｜4類人不宜

~腎臟病患者

~高血壓與心血管疾病患者

~嬰幼兒

~糖尿病患者



參考資料：央視網、新華網、上海市衛生健康委員會、科普中國